Fizyk spod Bydgoszczy pokazał, jak uratować pomidory przed zarazą ziemniaczaną. Rozpuszczam to w wodzie i po południu pryskam pomidory. Dzieki temu opryskowi uwolniłam pomidory od zarazy ziemniaczanej

Czym jest zaraza ziemniaczana?

Zaraza ziemniaczana to poważna choroba roślin wywoływana przez grzyba Phytophthora infestans. Atakuje najczęściej ziemniaki oraz pomidory doprowadzając do uszkodzenia plonów. Choroba ta ma destrukcyjny wpływ na całe plony i niszczy zbiory. Na początku atakuje liście, łodygi oraz owoce sprawiając, że pojawiają się na nich plamy. Z początku są one brunatne i niewielkie, a z czasem powiększają się sprawiając, że cała roślina zaczyna obumierać. Zaraza ziemniaczana atakuje cały uprawy i może przenosić się pomiędzy roślinami. Aby uniknąć ryzyka zarażenia się roślin ważna jest prewencja oraz zachowanie higieny upraw. Naturalne nawozy oraz opryski mogą wzmacniać układ odpornościowy roślin i chronić je przed atakami grzybów. Ważne jest również odpowiednie zabezpieczenie gleby przez sadzeniem. Zawsze należy ją dokładnie przekopać i usunąć resztki pozostałych roślin. Należy dbać o odpowiednie nawodnienie gleby unikając jej przelania i braku wentylacja. Ziemia wokół roślin powinna być dobrze napowietrzona oraz przepuszczalna. Jeżeli choroba zaatakuje należy niezwłocznie wdrożyć środki zapobiegawcze, a także regularnie usuwać porażone pędy oraz łodygi.

Domowy oprysk na zarazę ziemniaczaną w pomidorach. Fizyk spod Bydgoszczy pokazał, jak radzić sobie z chorobą

Istnieje wiele domowych sposobów na ochronę pomidorów przez zarazą ziemniaczaną. Eksperci często wskazują naturalne opryski z sody oczyszczonej lub drożdży piekarskich. Znajomy fizyk pokazał mi jeszcze jeden sposób. To ekologiczny oprysk z jodyny. Wystarczy, że w 10 litrach wody rozpuścisz 40 kropli jodyny. Całość dokładnie wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. Pryskaj tym zainfekowane oraz zdrowe rośliny (w celach prewencyjnych). Tego rodzaju zabieg wykonuj popołudniem, gdy promienie słoneczne nie będą parzyły liści. Oprysk z jodyny skutecznie zahamuje rozwój zarodników grzybów. Eksperci wskazują, że warto go stosować regularnie w wilgotne dni. Dzięki temu ograniczysz ryzyko rozwoju choroby. Regularne stosowanie jodyny nie tylko wzmocni odporność roślin, ale także poprawi rozrost oraz owocowanie.