Zalej wodą i po 24 godzinach spryskaj mszyce na pomidorach, a zwalczysz je co do jednej. Ochroni rośliny przed szkodnikami. Domowy oprysk na mszyce na pomidorach

Zalej wodą i po 24 godzinach spryskaj mszyce na pomidorach, a zwalczysz je co do jednej

Mszyce to jedni z najbardziej powszechnych i uciążliwych szkodników atakujących pomidory. Te małe, miękkie owady wysysają soki z roślin, osłabiając je i prowadząc do deformacji liści, zahamowania wzrostu, a nawet obumarcia. Dlatego, gdy tylko zobaczymy mszyce na swoich pomidorach od razu reagujmy, aby nie uszkodziły naszych upraw i nie przeniosły się na kolejne rośliny w naszym ogrodzie. Jak pozbyć się mszyc z pomidorów? Oczywiście można w tym celu wykorzystać środki chemiczne, które dostępne są niemal w każdym sklepie ogrodniczym. Jednak warto mieć na uwadze fakt, że mogą być one szkodliwe dla środowiska i pożytecznych owadów, dlatego stosuj je tylko w ostateczności. Jednym z najlepszych sposobów na mszyce na pomidorach jest domowy oprysk. Przygotowujesz go na bazie czosnku. Zalej go wodą i po 24 godzinach spryskaj mszyce na pomidorach, a zwalczysz je co do jednej.

Przepis na domowy oprysk na mszyce na pomidorach

Czosnek zawiera związki siarki, takie jak allicyna, które działają odstraszająco na mszyce i inne szkodniki. Intensywny zapach czosnku dezorientuje mszyce, utrudniając im żerowanie na roślinach. Ponadto, czosnek ma właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, co dodatkowo wzmacnia odporność pomidorów. Jak przygotować oprysk na mszyce na pomidorach z czosnku? Poniżej znajdziesz przepis.

Przygotowanie oprysku:

Zmiażdż 4 ząbki czosnku (możesz użyć praski do czosnku). Zalej zmiażdżony czosnek 1 litrem wrzącej wody. Odstaw na 24 godziny, aby czosnek oddał swoje właściwości do wody. Przecedź roztwór przez sitko lub gazę, aby usunąć resztki czosnku. Przelej roztwór do butelki z atomizerem.

Tak przygotowanym opryskiem na mszyce spryskaj dokładnie całe rośliny, szczególnie spodnią stronę liści, gdzie najczęściej żerują mszyce. Powtarzaj oprysk co 2-3 dni, aż do całkowitego pozbycia się mszyc.