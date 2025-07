Babcia zalecała, aby podlewać pomidory tym starodawnym nawozem, a będą uginać się od owoców przez cały sezon. Przepis na nawóz do pomidorów

Starodawny nawóz do pomidorów może świetnie poprawić owocowanie krzaczków i sprawić, że będziemy zbierać obfite plony aż do ostatnich dni sezonu. Babcia radziła, aby właśnie latem podlewać nim pomidory i zdradziła mi cenny przepis na starodawny nawóz. Przygotowałam go z czterech składników, a efekty widać niemal od razu.

i Autor: Shutterstock