Z gnijącą zarazą pomidorów nic nie radzi sobie lepiej! Wystarczą 3 łyżki na 1 litr wody. Opryskaj tym pomidory od korzeni po liście, a uratujesz plony! Domowy oprysk na choroby pomidorów

Pomidory z własnego ogródka smakują najlepiej. Nic zatem dziwnego, że to właśnie pomidory są najczęściej wybieranymi uprawami w małych ogródkach, czy na działkach. Mnogość odmian oraz niewymagająca pielęgnacja sprawiają, że nawet niedoświadczeni ogrodnicy już w pierwszym sezonie mogą cieszyć się z soczystych owoców. Niestety, nie zawsze pogoda sprzyja uprawie. Największym koszmarem ogrodników wydaje się być susza. Brak wody może zniweczyć marzenia o obfitych zbiorach. Okazuje się jednak, że równie zabójcza dla roślin może okazać się nadmierna wilgoć. Obfite deszcze oraz wysoka temperatura powietrza sprawiają, że w uprawach pojawiają się choroby grzybowe. Wilgoć, ciepło oraz brak promieni słonecznych to idealne warunki do namnażania się grzybów. Pierwsze objawy chorób pomidorów najczęściej pojawiają się na liściach. Brunatne lub czarne plamy, a także specyficzny nalot świadczą o tym, że w pomidorach rozwija się choroba. W takim przypadku należy działać natychmiastowo, zanim choroba zaatakuje pozostałe części roślin.

Na choroby pomidorów najskuteczniejszą metodą walki są opryski. Zwalczają one grzyby na całej powierzchni rośliny - od pędów i owoców po czubki liści. Wśród kupnych oprysków na choroby pomidorów najczęściej polecane są fungicydy. Jeżeli choroba nie rozprzestrzeniła się jeszcze po całej roślinie możesz zastosować także domowe opryski. Sprawdzą się one również do prewencyjnej ochrony upraw. Wśród domowych sposobów za najskuteczniejszy uznaje się oprysk z czosnku. Działa on niczym naturalny antybiotyk, a zawarte w nim związki siarki zabijają grzyby między innymi szarej pleśni czy mączniaka. Aby przygotować oprysk z czosnku wystarczy rozgnieść kilka ząbków czosnku i zalać wodą. Całość odstawia się na jedną dobę, a gdy czosnek puści soki można nim pryskać rośliny. Rozcieńczaj taki wywar w 1 litrze wody i pryskaj pomidory raz w tygodniu.

Oprysk z sody oczyszczonej na choroby pomidorów

Na choroby grzybowe pomidorów pomoże również soda oczyszczona. Wymieszaj 3 łyżki sody oczyszczonej w litrze wody i wieczorem opryskaj pomidory. Soda oczyszczona posiada właściwości bakteriobójcze oraz grzybobójcze i świetnie hamuje rozwój chorób. Działa ona niczym naturalny fungicyd zmieniając pH i blokując możliwość rozwoju grzybom.

Najczęstsze choroby pomidorów

Zaraza ziemniaczana (Phytophthora infestans): Jedna z najgroźniejszych chorób, powodująca brązowe plamy na liściach, łodygach i owocach, prowadząca do ich gnicia. Rozwojowi sprzyja wysoka wilgotność i umiarkowana temperatura.

Mączniak prawdziwy (Oidium lycopersicum): Objawia się białym, mączystym nalotem na górnej stronie liści, łodygach i czasami owocach. Prowadzi do osłabienia rośliny i zmniejszenia plonów.

Mączniak rzekomy (Peronospora destructor): Powoduje żółtawe plamy na górnej stronie liści, z szarym lub fioletowym nalotem na spodniej stronie. Prowadzi do zamierania liści i zahamowania wzrostu. Rozwija się w warunkach wysokiej wilgotności i chłodnej pogody.

Szara pleśń (Botrytis cinerea): Wywołuje gnicie kwiatów, owoców i pędów, pokrywając je szarym, pylistym nalotem. Często atakuje uszkodzone lub osłabione tkanki w warunkach wysokiej wilgotności.

Bakteryjna cętkowatość pomidora (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis): Objawia się drobnymi, wodnistymi plamkami na liściach, które z czasem stają się brązowe i lekko wypukłe. Na owocach pojawiają się małe, ciemne plamki otoczone jasną obwódką.