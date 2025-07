Mieszam z tłustym mlekiem i wieczorem spryskuję pomidory. Są odporne na zarazę i zdrowo rosną. Domowy oprysk na zarazę ziemniaczaną pomidorów

Mieszam z tłustym mlekiem i wieczorem spryskuję pomidory. Są odporne na zarazę ziemniaczaną

Pomidory są jednymi z najczęściej uprawianych warzyw w polskich ogrodach. Wynika to z faktu, że są przepyszne, a do tego proste w uprawie. Jednak choć uprawa pomidorów raczej nie jest wymagająca nie oznacza to, że są to rośliny odporne na choroby. Wręcz przeciwnie - krzaczki i ich owoce bardzo często padają ofiarą patogenów, zwłaszcza grzybów. Najczęściej spotykanymi chorobami pomidorów są: mączniak prawdziwy, szara pleśń, alternarioza, a przede wszystkim zaraza ziemniaczana. To właśnie ta ostatnia jest najgroźniejszą chorobą atakującą uprawy, dlatego bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie naszych pomidorów. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na zarazę ziemniaczaną na pomidorach jest stosowanie oprysków. Regularne aplikowanie ich na krzaczki może zabezpieczyć nasze uprawy przez tym patogenem. Ja od lat stosuję domowy oprysk na zarazę pomidorów, którą przygotowuję z dwóch składników. Mieszam to z tłustym mlekiem i wieczorem spryskuję pomidory w swoim ogrodzie.

Oprysk na zarazę pomidorów. Domowy przepis

Oprysk na zarazę pomidorów przygotowujemy z drożdży piekarskich, które dzięki jednokomórkowym grzybom Saccharomyces cerevisiae, które nie są groźne dla roślin, ale rozprowadzone na liściach utrudniają rozwój grzybom chorobotwórczym. Do przygotowania oprysku potrzebujemy 100 g drożdży piekarskich, na pół litra tłustego mleka. Drożdże rozpuszczamy w mleku, a następnie rozcieńczamy z dziesięcioma litrami wody.

Jak stosować oprysk z drożdży na zarazę ziemniaka na pomidorach?

Drożdże tworzą na powierzchni liści cienką warstwę, która utrudnia wnikanie zarodników grzyba do wnętrza rośliny. Jak stosować oprysk z drożdży na pomidory, aby ochronić je przed zarazą? Opryskuj pomidory dokładnie, zwłaszcza spodnią stronę liści. Zabieg wykonuj wieczorem, w bezwietrzny dzień. Stosuj go co 7-10 dni, zwłaszcza w okresach wysokiej wilgotności powietrza. Jeśli zauważysz pierwsze objawy zarazy ziemniaczanej, opryskuj pomidory częściej, co 2-3 dni.

Objawy zarazy ziemniaczanej. Po czym ją rozpoznać?

Zaraza ziemniaczana na pomidorach daje charakterystyczne objawy. Zacznijmy od tego, że wywoływana jest przez grzyba Phytophthora infestans, który atakuje zarówno liście, łodygi, jak i owoce. Rozwija się błyskawicznie, szczególnie w warunkach wysokiej wilgotności i umiarkowanej temperatury (ok. 20°C). W ciągu kilku dni może zniszczyć całą uprawę, a także z łatwością przenieść się na inne warzywa w naszym ogrodzie. Objawy zaraz na pomidorach to nieregularne, brunatne plamy na liściach, które szybko się powiększają, a na spodniej stronie liści pojawia się biały nalot. Owoce wówczas pokrywają się twardymi, brązowymi plamami.

