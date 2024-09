Zerwij pomidory i połóż je w tym miejscu. Szybko dojrzeją i będą słodziutkie. Sposób na dojrzewanie pomidorów w domu

Zerwij pomidory i połóż je w tym miejscu. Szybko dojrzeją i będą słodziutkie

Sezon na pomidory powoli dobiega końca. Dlatego teraz warto przyjrzeć się krzaczkom i rozważyć zbiory. Otóż zmieniające się warunki pogodowe mogą uszkodzić plony, a odpowiednio przechowywane poza polem niedojrzałe pomidory, mogą przetrwać i w domowych warunkach spokojnie dojrzeć. Jeśli widzisz, że krzaczki są pełne niedojrzałych jeszcze pomidorów, to możesz je zerwać i pozwolić im dojrzeć w domu. Pamiętaj tylko, że zbierane owoce muszą być lekko zapalone, czyli pokryte delikatnym rumieńcem. A gdzie umieścić w domu pomidory, aby szybko dojrzały? Z pewnością miejscem, które służy dojrzewaniu pomidorów, jest parapet. Kładziemy je pod oknem szypułką do dołu i przechowujemy w temperaturze pokojowej. Warto umieścić w pobliżu pomidorów banana lub jabłko. Te owoce wytwarzają dużo etylenu, który przyspiesza dojrzewanie pomidorów.

Jak przechowywać niedojrzałe pomidory w domu?

Poza wyżej wspomnianym parapetem, dobrym miejscem na przechowywanie niedojrzałych pomidorów w domu jest papierowa torebka lub pudełko. Umieść w nich niedojrzałe owoce i zamknij. Przetrzymuj je w temperaturze 21-24°C. Ciepło, ograniczony dostęp powietrza i niska wilgotność zwiększy stężenie etylenu, co przyspieszy dojrzewanie.

Domowy nawóz do pomidorów na wrzesień

Oczywiście pod koniec sezonu, zanim podejmiesz się zbiorów niedojrzałych pomidorów z krzaczków, przeanalizuj pogodę na najbliższe dni. Może się okazać, że pogoda jeszcze nie ulegnie drastycznej zmianie, co pozwoli dojrzeć pomidorom w ich naturalnych warunkach na krzaczkach. Jednak tu warto zadbać o ochronę roślin przed chorobami grzybowymi, które w okresie późnego lata są dość częste. W tym celu należy zastosować domowy nawóz do pomidorów z drożdży. Chronią one przed szkodnikami i dostarczają cenne minerały. Drożdże piekarskie to bogate źródło węglowodanów, żelaza, aminokwasów oraz witamin z grupy B. Jak przygotować ten nawóz do pomidorów? Wystarczy, że w 10 l ciepłej (ale nie gorącej) wody rozpuścić 100 g świeżych drożdży. Całość odstaw na godzinę. Po tym czasie nawóz jest gotowy do użycia. Co ważne, nie wymaga on rozcieńczania i można nić bezpośrednio podlewać pomidory. Rób to raz na dwa tygodnie. Pomidory powinno się nawozić wiosną oraz pod koniec lata.

