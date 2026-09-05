Nagłe wieści w sprawie koncertu Natalii Kukulskiej. "Tym razem się nie udało"

Kim jest Natalia Kukulska?

Natalia Kukulska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i wszechstronnych polskich wokalistek, autorek tekstów oraz współproducentek muzycznych. Córka legendarnej piosenkarki Anny Jantar i kompozytora Jarosława Kukulskiego zaczynała karierę już jako dziecko. Jej dziecięcy album "Puszek-Okruszek" oraz utwór "Co sie stało z mamą" przyniosły jej ogromną popularność w latach 80. Realny przełom w jej dorosłym życiu artystycznym nastąpił w 1996 roku wraz z wydaniem płyty "Światło", która zyskała status platynowej i wyznaczyła jej nowy, dorosły kierunek na scenie.

W trakcie wieloletniej kariery wydała kilkanaście albumów studyjnych, sprawnie poruszając się między muzyką pop, r&b, elektroniką i jazzem. Do jej największych przebojów należą utwory takie jak "Im więcej ciebie tym mniej", "W biegu" czy "Sexi Flexi". Szczególnym osiągnięciem w jej dorobku był projekt "Czułe struny" z 2020 roku, zawierający kompozycje Fryderyka Chopina w opracowaniu na orkiestrę i z jej tekstami. Artystka jest wielokrotnie nagradzaną wokalistką, zdobywczynią Fryderyków oraz wielokrotną laureatką festiwali w Opolu i Sopocie. Prywatnie od lat związana jest z perkusistą Michałem Dąbrówką.

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Natalia Kukulska odwołała koncert. Zaskakujące wieści

Natalia Kukulska miała na początku września rozegrać koncert w Jarocinie. Pogoda w zachodniej Polsce jednak od kilku dni nie rozpieszcza. Pada deszcz i wieje bardzo silny wiatr, miejscowo występują też burze. Jak się okazało, ofiarą pogody padła właśnie znana wokalistka. Jej koncert w Jarocinie został odwołany.

- Oczywiście bardzo przykro, z powodu odwołanego koncertu, na którym byliśmy gotowi, nawet odbyła się próba na scenie. Z powodu olbrzymiej wichury i ulewy - deszcz zacinał w poziomie, zalany sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy uniemożliwił bezpieczne przebywanie na scenie - powiedziała Kukulska.

Ludzie czekali do ostatniej chwili w samochodach, aby wysłuchać koncertu Kukulskiej. Jak się okazało, nie było to im dane w wersji plenerowej. Scena została zaplanowana

- Mam nadzieję, że organizatorzy nie poniosą wielkich strat. Chciałoby się powiedzieć, taki mamy klimat… ale to prawda, że zawsze impreza plenerowa to pewne ryzyko - podsumowała Kukulska.

Postanowili zagrać "bonusową piosenkę" nieplanowaną podczas koncertu w jednej z hotelowych restauracji.