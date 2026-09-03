Po wykopaniu ogórków posadź tam to, a za rok zbierzesz dwa razy większe plony. Ogórki będą się prześcigały, który większy. Jak prawidłowo wykonać poplon po ogórkach?

Po zbiorze ogórków nie zostawiaj pustej grządki – to idealny moment na kluczową regenerację gleby, która znacząco wpłynie na przyszłe plony.

Wysiew poplonu to sprawdzony sposób na użyźnienie podłoża, wzbogacenie go w azot oraz ochronę przed erozją i chwastami, zapewniając zdrowy start roślinom.

Sprawdź, dlaczego gorczyca jest najlepszym wyborem po ogórkach i poznaj prosty sposób jej wysiewu, aby naturalnie zwalczyć szkodniki i spulchnić glebę.

Czym jest poplon po ogórkach i dlaczego warto go wykonywać?

Gdy sezon owocowania powoli zmierza ku końcowi czas na ważne prace w ogrodzie. W przypadku krzewów wieloletnich, takich jak maliny czy borówki należy wykonać ostatnie w sezonie nawożenie i wzmocnić rośliny przed nadchodzącą zimą. Rośliny jednoroczne, takie jak ogórki czy pomidory wykopuje się po ostatnich zbiorach. Pozostaje wtedy pytanie, co zrobić z wolną ziemią. Profesjonalni ogrodnicy wiedzą, że nie powinno się zostawiać pustej rabaty na zimę. Czas po wykopaniu ogórków to ważny okres dla regeneracji podłoża. Zaleca się w tym czasie posadzenie poplonu. To nic innego jak zasiew wybranych roślin pomiędzy głównymi plonami. Eksperci wiedzą, że poplon jest bardzo ważny i bezpośrednia wpływa on na kondycję roślin sadzonych wiosną w czasie głównego plonu.

Rośliny sadzone na poplon użyźniają i spulchniają glebę. Dzięki temu podłoże cały czas pracuje i nie twardnieje. Sadzone w międzyplonie rośliny wzbogacają glebą o azot, który jest jednym z kluczowych pierwiastków do wiosennego startu wegetacji. Poplon chroni także przed powstawaniem erozji, rozrostem chwastów, a także gromadzi wodę w glebie. Stosowanie poplonu bezpośrednio wpływa na jakość podłoża i kolejne zbiory na grządce.

Poplon po ogórkach. Co sadzić na grządkach po wykopanych ogórkach?

Zanim zabierzesz się za wysiew poplonu przygotuj glebę. Wykop ogórki i usuń wszystkie organiczne elementy roślin. Dokładnie wyplew cała grządkę, aby nie zostały z glebie fragmenty, które mogą zacząć gnić. Jeżeli ogórki pod koniec sezonu chorowały to odpady wyrzuć do śmieci, w innym przypadku możesz nimi zasilić kompostownik. Na podłoży rozsyp kompost, aby je wzbogacić o dodatkowe składniki odżywcze. Po tak wykonanych przygotowaniach czas na wysiew poplonu.

Jedną z częściej polecanych roślin na poplon po ogórkach jest gorczyca. Profesjonalni ogrodnicy polecają ją na międzyplon po warzywach kapustnych, ogórkach czy pomidorach. na rządce działa niczym naturalny pogromca szkodników. Zasadzona gorczyca zwalcza nicienie i inne glebowe szkodniki. Szybko rośnie i tworzy zieloną masę. Dostarcza do podłoża azot i mikroelementy, które wiosną wzbogacą rośliny z plonu głównego. Korzenie gorczycy szybko się rozprzestrzeniają spulchniając i poprawiając strukturę gleby.

Gorczycę na poplon wysiewaj do połowy września, aby roślina zdążyła się rozrosnąć przed pierwszymi przymrozkami. Na jeden metr kwadratowy wysiewaj około 5 gramów ziaren. Nasiona umieszczaj w dołkach o głębokości około 2 centymetrów. Delikatnie przykryj nasiona ziemią i podlej. Gorczyca kiełkuje po około 5 dniach, a po miesiącu osiąga swój dojrzały wzrost.

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