Ogórki pokrywają się białym nalotem? Ratuj owoce, póki możesz. Ten oprysk rozprawi się z grzybami i wzmocni ogórki przed innymi chorobami. Opryska na mączniaka w ogórkach

Mączniak prawdziwy to podstępna choroba grzybowa, która błyskawicznie niszczy uprawy ogórków, szczególnie w suche, letnie dni.

Charakterystyczny biały nalot na liściach to sygnał do natychmiastowego działania, aby uratować plony przed całkowitym zniszczeniem.

Odkryj dwa proste, domowe sposoby na skuteczne opryski, które nie tylko zwalczą grzyby, ale i ochronią Twoje ogórki.

Mączniak prawdziwy w ogórkach. Niebezpieczne choroby grzybowe roślin

Choroby grzybowe stanowią poważne zagrożenie dla roślin uprawianych w ogrodzie. Najczęściej rozwijają się one w wilgotnym środowisku, jednak są wyjątki. Mączniak prawdziwy to groźna choroba grzybowa ogórków, której rozwojowi sprzyja suche powietrze i brak opadów. Cechą charakterystyczną tej choroby je biały, mączysty nalot na górnej stronie liści. Mączniak prawdziwy szybko atakuje i prowadzi do całkowitego zniszczenia plonów. Już w ciągu kilkunastu dni choroba ta potrafi zaatakować całe plony i stworzyć poważne zagrożenie dla zbiorów. Ogrodnicy wskazują, że mączniak prawdziwy najbardziej niebezpieczny jest w czerwcu i lipcu, gdy pogoda robi się ciepła i często bezdeszczowa. Z czasem liście ogórków zaczynają żółknąć, a pędy i owoce przestają rosnąć. Mączniak prawdziwy atakuje zarówno uprawy szklarniowe, jak i polowe. Jeżeli zauważysz na liściach ogórków charakterystyczny biały nalot, działaj od razu, zanim choroba rozprzestrzeni się po całym ogrodzie.

Domowy oprysk na mączniaka prawdziwego w ogórkach

Najprostszym sposobem walki z chorobami grzybowymi roślin są domowe opryski. W przypadku mączniaka prawdziwego profesjonalni ogrodnicy często polecają oprysk na bazie sody oczyszczonej. Wykazuje ona silne działanie przeciwgrzybowe i uratuje roślin we wczesnym stadium rozwoju choroby. Oprysk ten można stosować także w ramach zabiegów prewencyjnych. Wystarczy, że 10 gramów sody oczyszczonej rozpuścisz w litrze wody i tak przygotowanym roztworem opryskach ogórki. Zabieg można powtórzyć po tygodniu, aby mieć pewność, że zarodniki grzybów zostały usunięte. Opryski przeciwko chorobom roślin najlepiej jest wykonywać w bezdeszczowe wieczory. Dzięki temu słońce nie popali liści, a deszcz nie zmyje roztworu z roślin.

Wymieszaj z mlekiem i opryskaj ogórki. Ten oprysk zabije grzyby mączniaka prawdziwego

Świetną metodą walki z mączniakiem prawdziwym jest zastosowanie wieloskładnikowych oprysków, które usuwają zarodniki grzybów oraz chronią przed ich ponownym atakiem. Co 500 ml ciepłej wody wsyp kilka łyżeczek czosnku granulowanego oraz dodaj 1 szklankę mleka krowiego. Całość wymieszaj i dodaj 1 łyżki sody oczyszczonej. Tak przygotowaną mieszankę rozcieńczaj z wodą w proporcjach 1:3 i opryskuj ogórki. Czosnek i soda zadziałają grzybobójczo, zaś mleko stworzy na powierzchni roślin ochroną barierę zapobiegającą rozprzestrzenianiu się choroby.

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