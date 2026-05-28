Musisz położyć to pod ogórkami, jeżeli chcesz doczekać się plonów. Sprawi, że owoce będą chronione przed pleśnią i zaczną rosnąć, jak malowane. Uprawa ogórków w ogródku

Rozsyp pod ogórkami, a będą lepiej rosły. Ekologiczny nawóz, który chroni przed chorobami i poprawia wzrost
Koniec maja i początek czerwca to już ostatni dzwonek na posadzenie ogórków do gruntu. Ogórki w przeciwieństwie do pomidorów są bardziej wrażliwe na zmiany pogodowe i potrzebują wyższych temperatur. Nie warto jednak zwlekać z sadzeniem ich do ziemi ponieważ sadzonki muszą mieć odpowiedni czas, aby przeprowadzić kwitnienie, a następnie owocowanie. Gleba pod ogórki powinna być żyzna, próchnicza, szybko nagrzewająca się i o lekko kwaśnym lub obojętnym odczynie.
Świeżo posadzone ogórki są słabe i potrzebują zewnętrznego wsparcia w postaci nawozów. Po włożeniu sadzonek do gruntu należy jest stale zasilać nawozami bogatymi w azot. Pierwiastek ten bierze udział w procesach fotosyntezy i stymuluje rośliny do bujniejszego wzrostu. W okresie kwitnienia i owocowania warto stosować także odżywki zawierające potas i fosfor, które bezpośrednio wpływają na jakość i wielkość plonów.
Dobrym rozwiązaniem jest stosowanie ściółkowania pod ogórki. W ten sposób nie tylko dostarcza się potrzebne składniki odżywcze, ale również chroni sadzonki przed rozwojem grzybów oraz pleśni. W czerwcu rozsyp pod ogórkami warstwę kory lub świeżo skoszonej trawy. Dzięki temu zatrzymasz wilgoć w glebie, co ma ogromne znaczenie w uprawie ogórków. Kora lub suszona trawa będą stopniowo uwalniały witaminy i minerały do gleby, a także skutecznie ograniczą rozrost chwastów. Dodatkowo ściółkowania zapobiega rozwojowi poważnych chorób grzybowych ogórków, w tym mączniakowi rzekomemu oraz mączniakowi prawdziwemu.
Domowy nawóz do ogórków. W 2 dni będzie gotowy
Do nawożenia ogórków możesz kupić specjalne płynne odżywki w sklepach ogrodniczych lub przygotować nawóz samodzielnie. Doświadczeni ogrodnicy wskazują, że istnieje wiele sposób naturalnego nawożenia ogórków. Bardzo popularne jest podlewania sadzonek mlekiem. Dostarcza ono potrzebne wapno i stymuluje wzrost roślin. Równie popularna i polecana jest odżywka na bazie sody oczyszczonej. Przygotowuje się ją rozcieńczając 1 łyżkę sody oczyszczone w 1 litrze odstanej wody. Całość należy dokładnie wymieszać i aplikować do ogórków raz na dwa tygodnie. Odżywkę z sody oczyszczonej możesz stosować od wczesnej wiosny aż po fazę owocowania. Soda oczyszczona świetnie wspomaga procesy rozwoju roślin. Podnosi zasadowość gleby i ogranicza ryzyko rozwoju chorób grzybowych.