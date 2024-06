Podlewam ogórki co 2 tygodnie w czerwcu. Rosną jak szalone, a latem zbieram mięsiste owoce. Domowy nawóz do ogórków

Używam zamiast proszku do prania firanek. Działa lepiej niż wybielacz. Firany są czyste i białe. Pranie firanek

Podlewam ogórki co 2 tygodnie w czerwcu. Rosną jak szalone, a latem zbieram mięsiste owoce

Ogórki obficie rosną w ziemi żyznej, bogatej w próchnicę. To warzywa ciepłolubne, dlatego najlepiej znaleźć im nasłonecznione miejsce, gdzie ziemia szybko się nagrzewa i jest lekko wilgotna. Czerwiec to dobry miesiąc na nawożenie ogórków. W ten sposób dostarczysz im potrzebnych składników odżywczych w porze, kiedy następuje największy wzrost i zawiązywanie się owoców. Bywa, że ogórki marnieją i rosną powoli. W takiej sytuacji warto sięgnąć po naturalne odżywki, które dostarczą im cennych witamin i minerałów. Są proste w przygotowaniu, a do tego tanie. Ja w czerwcu podlewam ogórki tym domowym nawozem z mleka, a latem mam pełne skrzynie.

Oprysk z mleka na ogórki

Domowy nawóz do ogórków przygotowuję z 1 litra mleka i 10 litrów wody. Oba składniki dokładnie mieszam i podlewam nimi swoje ogórki. Dzięki mleku dostarczamy roślinie wapnia, który jest niezbędny do wzrostu. Roztwór mleka z wodą warto stosować również jako oprysk do ogórków. W ten sposób nie tylko zasilimy rośliny i poprawi się ich kondycja i plony, ale też będą odporniejsze na ataki grzybów, czy insektów.