Po posadzeniu ogórków do gruntu podlewaj je mieszanką tego proszku i deszczówki. Wystarczy 1 łyżeczka, a ogórki szybko się przyjmą i zaczną zawiązywać pędy. Domowy nawóz do ogórków

Rozpuść 1 łyżeczkę w wodzie i podlewaj ogórki. Wzmacniający, naturalny nawóz do sadzonek

Przełom maja i czerwca to najlepszy termin sadzenia ogórków. W tym czasie zalecany jest siew z nasion oraz sadzenie do gruntu sadzonek z rozsady. Koniec maja i początek czerwca to czas, gdy w pogodzie panują sprzyjające warunki, a rośliny wchodzą w fazę wzrostu. Sadząc sadzonki z rozsady warto sprawdzić, czy mają one już kilka listów i są odpowiedni zahartowane. Przed posadzeniem ich do gruntu wystawiaj sadzonki na zewnątrz, aby przyzwyczaiły się do zmiennych warunków atmosferycznych. Po posadzeniu ich do gruntu pamiętaj o regularnym podlewaniu. Sadzonki ogórków najlepiej podlewać raz w tygodniu unikając moczenia liści. Najlepiej dostarczać wodę rozproszonym strumieniem bezpośrednio na glebę. Czas po posadzeniu sadzonek to także doskonały termin na wzmożone nawożenie. W tym okresie ogórki będą potrzebowały substancji odżywczych, aby rozpocząć intensywny wzrost i owocowanie. Do nawożenia ogórków możesz sięgnąć po domowe nawozy. Są one ekologiczne i bogate w potrzebne witaminy oraz minerały. Do ogórków ogrodniczy polecają odżywkę z sody oczyszczonej. Jest ona prosta i szybka w przygotowaniu. Wystarczy, że rozcieńczysz 1 łyżeczkę sody oczyszczone w wodzie (najlepiej w deszczówce) i raz na dwa tygodnie będzie tym podlewać sadzonki ogórków. Soda oczyszczona chroni młode sadzonki przed atakami chorób. Działa jak naturalny fungicyd i przeciwdziała pojawieniu się mączniaka. Dodatkowo ułatwia procesy ukorzeniania się i sprawia, że rośliny szybciej rosną. Soda oczyszczona może sprawić, że sadzonki ogórków szybciej zaczną puszczać nowe pędy i zawiązywać owoce.

Jak pielęgnować sadzonki ogórków po posadzeniu ich do gruntu?

Po posadzeniu sadzonek ogórków do gruntu, kluczowe jest zapewnienie im odpowiednich warunków do wzrostu i rozwoju. Regularne podlewanie jest absolutną podstawą, szczególnie w pierwszych dniach po przesadzeniu, aby pomóc roślinom się zaaklimatyzować. Należy dbać o to, by gleba była stale wilgotna, ale nie przemoczona, co mogłoby prowadzić do gnicia korzeni. Ważne jest również delikatne spulchnianie gleby wokół roślin, aby zapewnić lepszy dostęp powietrza do korzeni. Dodatkowo, warto rozważyć zastosowanie ściółki, np. ze słomy, która pomoże utrzymać wilgoć w glebie, ograniczy wzrost chwastów i ochroni korzenie przed przegrzaniem w upalne dni.

Kolejnym istotnym aspektem jest ochrona młodych roślin przed szkodnikami i chorobami. Regularne inspekcje pozwolą na wczesne wykrycie problemów i podjęcie odpowiednich działań. W przypadku zauważenia szkodników, takich jak mszyce czy przędziorki, można zastosować naturalne środki ochrony roślin, np. roztwór mydła potasowego. Ważne jest również zapewnienie ogórkom odpowiedniego nasłonecznienia, ponieważ potrzebują one co najmniej 6-8 godzin światła dziennie. W chłodniejsze dni lub w przypadku przymrozków, warto rozważyć okrycie sadzonek agrowłókniną, aby ochronić je przed uszkodzeniami.