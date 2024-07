Podlewam tym żółkniejące ogórki. Domowy nawóz odratuje nawet najcięższy przypadek. Mieszam z wodą i podlewam krzaczki

Podlewam tym żółkniejące ogórki. Domowy nawóz odratuje nawet najcięższy przypadek

Sezon ogórkowy trwa w najlepsze jednak coraz częściej rolnicy żalą się na zarazy, które atakują rośliny na polach i tym samym znacznie zmniejsza plony. Mączniak, fuzarioza lub mozaika ogórka to najpopularniejsze choroby, które atakują ogórki. Warto wiedzieć, co jest ich przyczyną i jak z nimi walczyć, aby móc szybko reagować w sytuacji, gdy zaatakują naszą uprawę. W wielu przypadkach pomoże oprysk z sody oczyszczonej. Jak go przygotować? Wystarczy 1 łyżeczkę sody oczyszczonej wymieszać w 2 litrach wody i dodać 5 ml szarego mydła. Dokładnie wymieszaj i spryskaj zaatakowane rośliny. Już następnego dnia mączny nalot na roślinach wyraźnie pociemnieje. Po kilku dniach powtórz oprysk, a nalot zniknie. Poza tym ogórki należy też odpowiednio wzmocnić, aby były odporne na choroby i szkodniki. Ten domowy nawóz do ogórków sprawdza się u mnie każdego roku.

Domowy nawóz do ogórków na wzmocnienie przed chorobami

Oczywiście oprócz bezpośredniej walki z zarazami na ogórkach, należy także zadbać o odpowiednie wzmocnienie rośliny. W tym celu trzeba dostarczyć ogórkom składników odżywczych, które wspomagają wzrost i owocowanie. Tu pomocny będzie domowy nawóz z drożdży. Drożdże są źródłem ważnych dla roślin substancji, które pobudzają ich wzrost i kwitnienie, wzmacniają system korzeniowy, ułatwiają pobieranie wody i składników mineralnych z gleby, a także ograniczają występowanie chorób. Wystarczy rozpuścić 100 g świeżych drożdży piekarskich w 10 litrach ciepłej, miękkiej wody, dodać około 50 g cukru, a następnie odstawić roztwór na 4 godziny. Taki nawóz do ogórków należy stosować raz na dwa tygodnie.