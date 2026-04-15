Dzięki temu ogórki będą owocować jak szalone. O ten przepis na ochronny nawóz od „cioci Ali” biją się wszyscy działkowicze. Wzmacniający nawóz do ogórków gruntowych

Ogórki są narażone na choroby grzybowe, szczególnie w zmiennej pogodzie.

Istnieje sprawdzony, domowy sposób na wzmocnienie tych warzyw.

Choć uprawa ogórków w Polsce nie należy do najtrudniejszych, to jednak te warzywa są niezwykle delikatne i bardzo podatne na choroby, zwłaszcza te grzybowe. Obfite opady deszczu przeplatane z wysokimi temperaturami sprzyjają rozwojowi chorób grzybowych na ogórkach, takich jak: mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy, kanciasta plamistość czy szara pleśń. Niestety te choroby rozwijają się szybko i przenoszą się na kolejne uprawy w naszym ogrodzie. I właśnie ze względu, że już lada moment do Polski zawitają tropikalne wręcz upały, warto zadbać o swoje ogórki i wzmocnić je przed gwałtownym wzrostem temperatur. Najlepiej zrobić to jeszcze przed wsadzeniem ich do gruntu. Dlatego przygotuj domowy nawóz wzmacniający do ogórków gruntowych i podlej nim wieczorem swoje krzaczki, a będą owocować na potęgę.

O ten przepis na domowy nawóz do ogórków od „cioci Ali” biją się wszyscy działkowicze

Jednym z najpopularniejszych domowych nawozów do ogórków gruntowych jest ten z przepisu "cioci Ali". W sieci roi się od zapytań dotyczących zasad przygotowania odżywki, która znakomicie wzmacnia uprawiane przez nas warzywa. Jak go zrobić i stosować na ogórki? Potrzebujesz: 1 łyżki sody oczyszczonej, 1 pełnej łyżeczki kurkumy, 0,5 litra przefiltrowanej/przegotowanej wody. Składniki te wymieszaj w słoiku i odstaw na około 2 godziny. Następnie rozcieńcz powstały płyn z 3 litrami wody i raz na 2 tygodnie podlewaj swoje ogórki.

Domowy nawóz od "cioci Ali". Jak działa na ogórki?

Taki domowy nawóz to bogaty zestaw składników, które wspaniale odżywiają roślinę i ją uodporniają na zarazy, o które jak wiadomo w sezonie letnim bardzo łatwo. Soda oczyszczona zmienia odczyn na liściach na zasadowy, co ogranicza rozwój chorób grzybowych. Z kolei kurkuma działa na ogórki mocno antybakteryjnie i wzmacnia odporność roślin. W efekcie ogórki są zdrowsze, silniejsze i latem dają znacznie więcej owoców.

