Podlewaj tym pelargonie, a wypuszczą 2 razy więcej kwiatów niż w zeszłym roku. Wsyp odrobinę do wody i podlewaj roślinę. Domowy nawóz na kwitnienie pelargonii

Podlewaj tym pelargonie, a wypuszczą 2 razy więcej kwiatów niż w zeszłym roku

Pelargonie to niewątpliwie jedne z najpopularniejszych kwiatów balkonowych i tarasowych w Polsce. Chyba każdy przyzna, że balkon nimi ukwiecony to kwintesencja lata. Te rośliny, przy odrobinie troski, potrafią zamienić nawet niewielką przestrzeń w barwny, pachnący raj. Uprawa pelargonii na balkonie to prosta i satysfakcjonująca forma ogrodnictwa. Wybierając odpowiednie odmiany, zapewniając im słoneczne stanowisko, żyzne podłoże i regularną pielęgnację, możesz cieszyć się pięknem kwitnących pelargonii przez cały sezon. W pielęgnacji pelargonii nie powinniśmy zapominać o ich nawożeniu, zwłaszcza w okresie wiosennym, gdy rośliny te wzmacniają się i budzą do kwitnienia. Dostarczenie roślinie składników odżywczych takich jak azot, potas czy fosfor sprawi, że nie tylko pięknie zakwitnie, ale też zachowa swój wygląd przez cały sezon. Dlatego już teraz podlewaj tym swoje pelargonie, a wypuszczą nawet dwa razy więcej kwiatów niż w zeszłym roku. Zadziała na nie niczym nawóz.

Wsyp odrobinę do wody i podlej kwiaty. Domowy nawóz na kwitnienie pelargonii

Domowy nawóz do pelargonii wspomagający ich kwitnienie można przygotować z drożdży piekarskich. Wystarczy, że na 1 litr letniej wody wsypiesz 1 łyżeczkę drożdży i dodasz szczyptę cukru. Odstaw roztwór na około 1-2 godziny w ciepłe miejsce. Powinien zacząć lekko fermentować, co objawi się delikatnym spienieniem na powierzchni. Koniecznie rozcieńcz go z wodą w proporcji 1:10. Oznacza to, że jeśli przygotowałeś 1 litr roztworu, rozcieńcz go w 10 litrach wody. Podlewaj pelargonie tym domowym nawozem. Najlepiej używaj go zamiast zwykłego podlewania, a w tym roku zobaczysz znacznie więcej kwiatów na swoim balkonie.

Nawóz z drożdży do pelargonii. Jak działa?

Nawóz z drożdży jest doskonałym stymulatorem wzrostu i kwitnienia pelargonii. Drożdże dostarczają roślinom witamin z grupy B, aminokwasów i hormonów roślinnych, które stymulują wzrost korzeni, wzmacniają rośliny i poprawiają kwitnienie. Dlatego stosuj nawóz z drożdży raz na 2-3 tygodnie w okresie intensywnego wzrostu i kwitnienia, czyli od wiosny do późnego lata.

