Podlewaj tym storczyka, a sąsiadka zzielenieje z zazdrości. Będzie kwitł jak szalony i nigdy nie zmarnieje. Pielęgnacja storczyka

Katarzyna Kustra
2026-05-30 5:10

Bujnie kwitnący storczyk to prawdziwa duma każdej jego posiadaczki. Z racji, że jest to roślina niezwykle delikatna o mocno wysublimowanych potrzebach pielęgnacyjnych, warto o nią dbać w nieco inny sposób niż o pozostałe rośliny w domu. Kluczowe oczywiście jest podlewanie storczyka. Zamiast zwykła wodą wlewaj do doniczki tę mieszankę, a sąsiadka na widok pięknych kwiatów zzielenieje z zazdrości.

Autor: Shutterstock
Storczyki, zwane również orchideami to jedne z najpiękniej kwitnących kwiatów doniczkowych. Kiedy obsypią się kwiatami, wyglądają niezwykle elegancko i stanowią przepiękną ozdobę pomieszczenia. Oczywiście jak o każdą roślinę o storczyka warto dbać w odpowiedni dla niego sposób. Odwdzięczy się nam za to bujnymi kwiatami. Oprócz wybrania dogodnego miejsca dla storczyka w naszym domu kluczowe w jego pielęgnacji jest podlewanie. Niezwykle ważne jest to, czym podlewamy nasze storczyki. Zdecydowanie nie powinniśmy stosować do tego zwykłej kranówki. Po pierwsze jest ona za zimna, a po drugie - za twarda. Wybór odpowiedniej wody do podlewania storczyków jest kluczowy, aby zapewnić im zdrowy wzrost i nieprzerwane kwitnienie. Do podlewania storczyków najlepiej użyć wody o temperaturze pokojowej. Oczywiście idealnym rozwiązaniem jest podlewanie ich deszczówką, jednak nie każdy z nas ma do niej dostęp. Czym zatem podlewać storczyka, aby nie marniał i kwitł jak szalony?

Podlewanie storczyka. Czym i jak często to robić?

Wybór odpowiedniej wody do podlewania storczyków jest kluczowy, aby zapewnić im zdrowy wzrost i nieprzerwane kwitnienie. Jeśli nie masz dostępu do deszczówki, to do podlewania storczyka stosuj odstaną wodę. Woda do podlewania powinna być przygotowana co najmniej 4 godziny wcześniej. W ten sposób chlor i kamień, które się w niej znajdują opadną. Dobrym rozwiązaniem jest podlewanie kwiatów przefiltrowaną wodą. W przypadku bardzo twardej wody możesz ja przegotować i wystudzić. Do podlewania storczyka można też stosować specjalną mieszankę wód. Wlej do konewki 200 ml wody destylowanej i dodaj do niej 50 ml wody wodociągowej. A jak powinno się podlewać storczyka? Należy to robić raz w tygodniu. Można także wstawić je do miski z wodą na około 30 minut. Możesz też podlać je obficie, odczekać około 30 minut i po tym czasie odlać nadmiar wody z podstawki. W ten sposób unikniesz ryzyka gnicia korzeni.

Pielęgnacja storczyka. Kluczowe zasady

W pielęgnacji storczyka wystarczy przestrzegać kilku zasad, a będzie pięknie kwitł i ozdobi wnętrza naszego domu. Kluczem jest odpowiednie nasłonecznienie – roślina lubi jasne, rozproszone światło, unikaj bezpośredniego słońca. Nawoź umiarkowanie w okresie wzrostu i kwitnienia, ogranicz po przekwitnięciu. Po kwitnieniu przytnij pęd i pozwól roślinie odpocząć. W ustaleniu odpowiedniej częstotliwości podlewania pomocny okaże się kolor korzeni storczyka. Jeśli są zielone - wstrzymaj się z nawadnianiem rośliny. Jak będą mieć biały kolor, możesz śmiało chwytać za konewkę.

