Ceny za przyjęcie komunijne w 2026 roku. Kwoty za "talerzyk" zwalają z nóg

2026-04-15 12:23

Maj w Polsce nierozerwalnie kojarzy się z sezonem na Pierwsze Komunie Święte. Choć to ważne przeżycie duchowe i rodzinne, obecnie staje się ogromnym wyzwaniem dla portfela. Organizacja uroczystości coraz częściej przypomina mini-wesele, a koszty mogą zszokować nawet najbardziej przewidujących rodziców. Zobacz, ile kosztuje komunijny "talerzyk" w 2026 roku.

Początek maja to w Polsce nie tylko zwiastun ciepłych dni, ale przede wszystkim gorący sezon Pierwszych Komunii Świętych. Dla wielu familii to istotny czas religijnych przygotowań, lecz równocześnie poważny sprawdzian dla domowej kasy. Opiekunowie chcą, by pociechy zapamiętały ten moment na zawsze, co nierzadko oznacza organizację wystawnej imprezy. Niestety, przy obecnych wzrostach cen i utrzymującej się inflacji, wyprawienie takiego święta – bez względu na to, czy w domu, czy w wynajętej sali – coraz mocniej nadwyręża rodzinne finanse.

Zazwyczaj największym obciążeniem dla budżetu jest samo przyjęcie, zwłaszcza gdy rodzice decydują się na restaurację lub salę bankietową. W 2026 roku cena za jednego gościa, tzw. "talerzyk", w dużych aglomeracjach takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław waha się zazwyczaj od około 250 do 350 zł. W bardziej przystępnych cenowo miejscach można znaleźć oferty startujące od około 180 zł, natomiast w prestiżowych lokalach stawki potrafią przebić poziom 350-500 zł – co jest kwotą porównywalną do wydatków weselnych! W efekcie, zaproszenie większej liczby gości drastycznie podnosi rachunek. Na przykład, ugoszczenie 20-30 osób to wydatek rzędu 5-10 tysięcy złotych za sam wynajem i catering. Przy bardziej okazałych uroczystościach na 50-70 osób, kwota ta może urosnąć do 20-25 tysięcy złotych. Przeciętnie jednak, w 2026 roku, łączny koszt organizacji komunii wynosi od 8 do 15 tysięcy złotych, chociaż zdarzają się imprezy pochłaniające znacznie większe sumy.

To jednak nie koniec obciążeń finansowych. Do ogólnych kosztów należy doliczyć inne pozycje, takie jak:

  • ubiór dziecka (alba, garnitur, akcesoria),
  • tort oraz tzw. słodki stół,
  • zaproszenia i ozdoby,
  • pamiątki religijne oraz opłaty w parafii.

Biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, przygotowanie komunii to potężny wydatek dla budżetu domowego. Uroczystość w restauracji potrafi uszczuplić portfel równie mocno, co organizacja wesela!

