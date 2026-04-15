Straszny finał kłótni małżeńskiej. Nożownik zaatakował w "kwadracie"!

Konrad Marzec
Marta Łazarska
2026-04-15 11:04

Niepokojące doniesienia z Rubinkowa. Rzeczniczka KMP w Toruniu potwierdziła w rozmowie z dziennikarką Radia ESKA, że w środowy poranek w "kwadracie" usługowym przy ul. Łyskowskiego miała miejsce kłótnia małżeńska. Mężczyzna został obezwładniony przez policjantów.

Toruń: Atak nożem na Rubinkowie?!

- W kwadracie na Łyskowskiego był atak nożem. Na miejscu była prokuratura i antyterroryści - taką wiadomość redakcji ddtorun.pl przekazał jeden z mieszkańców. Niepokojące doniesienia sprawdziła reporterka Radia ESKA Toruń.

Dramat rozegrał się przed godziną 9:00. - Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy nadal pracują na miejscu wynika, że doszło do kłótni małżeńskiej. Kobieta i mężczyzna z obrażeniami ciała zostali przetransportowani do szpitala. Mężczyzna został uprzednio obezwładniony przez funkcjonariuszy z grupy szybkiego reagowania - powiedziała dziennikarce ESKI podkom. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu. Na ten moment nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych.

Policjanci wyjaśniają przyczyny i okoliczności zdarzenia. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie!

