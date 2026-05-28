Znów pożar na poligonie w Toruniu. Z ogniem walczyło kilkanaście zastępów straży

Pożar na poligonie w Toruniu. Interweniowali strażacy z kilku miast

W rozmowie z Radiem ESKA przedstawiciele toruńskiej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej poinformowali, że ogień wybuchł w okolicach godziny 12:00. Do walki z żywiołem błyskawicznie zadysponowano znaczne siły, a na miejscu pojawiło się 13 jednostek strażackich z Torunia, Inowrocławia i Aleksandrowa Kujawskiego.

Działania gaśnicze udało się zakończyć tuż przed godziną 16:00. Powody wybuchu ognia pozostają nieznane. Obecnie trwa szacowanie strat.

Jak przekazała reporterka ESKI Maria Nowak, na poligonie trwały dziś ćwiczenia wojsk polskich, brytyjskich i amerykańskich. Nie potwierdzono jednak oficjalnie, że to one były przyczyną pożaru.

Warto przypomnieć, że to kolejne tego typu zdarzenie na poligonie na przestrzeni ostatnich dni. Z żywiołem walczono tam również w piątek, 22 maja. Wówczas płomienie strawiły około 35-40 ha traw, a w działaniach uczestniczyło około 20 zastępów straży.

Współpraca: Maria Nowak / Radio ESKA

