Pożar dachu szkoły. Natychmiast ewakuowano kilkadziesiąt osób

Akcja gaśnicza w Kruszewie

Ogień wybuchł wczesnym popołudniem. Mł. kpt. Michał Maroszek, reprezentujący Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, przekazał w rozmowie z Radiem ESKA, że służby ratunkowe otrzymały zawiadomienie o zagrożeniu krótko po godzinie 13:00.

- Na etapie zgłoszenia była już informacja, że została rozpoczęta procedura ewakuacji uczniów oraz całego personelu szkoły. Po dojeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów zastano silne zadymienie w górnej części budynku. Na miejscu w kulminacyjnym punkcie było 11 zastępów straży pożarnej, grupa dronowa z OSP, grupa operacyjna Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego, Komendant Powiatowy PSP w Grójcu oraz grupa operacyjna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu - poinformował.

Brak osób poszkodowanych w pożarze

Z placówki edukacyjnej natychmiast wyprowadzono uczniów oraz przebywających tam pracowników. Łącznie było to blisko 70 osób. Nikt nie odniósł obrażeń.

- W obecnej chwili trwa przeszukiwanie, patrzenie, czy gdzieś nie ma jeszcze zarzewi ognia, ale pożar już jest zlokalizowany - zaznaczył mł. kpt. Maroszek.

Współpraca: Wojciech Wójcikowski / Radio ESKA

