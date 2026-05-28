Koszmar pod Toruniem. Motocyklista uderzył w pociąg

Aktualizacja 15:00

Niestety, służbom nie udało się uratować życia motocyklisty. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia. Do ustaleń służb w tej sprawie będziemy wracać w kolejnych materiałach!

- Tuż po godz. 13.30 dyżurny otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Głuchowo. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy nadal pracują na miejscu wynika, że kierujący motorowerem Romet wjechał tuż pod nadjeżdżający pociąg relacji Chełmża-Nawra. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna ten zmarł na miejscu. Maszynista został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie. Był trzeźwy. W wyniku tego zdarzenia inne osoby nie odniosły żadnych obrażeń. Szczegóły i przyczynę tego tragicznego w skutkach wypadku ma wyjaśnić prokuratorskie śledztwo - przekazała Radiu Eska podkom. Dominika Bocian, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu.

Wypadek w Głuchowie pod Toruniem

Z relacji strażaków wynika, że w pociągu relacji Chełmża - Unisław Pomorski podróżowało 15 osób oraz maszynista. Nikt z pociągu nie ucierpiał. Ruch został wstrzymany. Informacje o zdarzeniu potwierdziła w rozmowie z dziennikarką Radia ESKA Toruń mł. bryg. Aleksandra Starowicz, oficer prasowa KM PSP w Toruniu.

- Na chwilę obecną trwa reanimacja motocyklisty. Ruch pociągów jest wstrzymany, aczkolwiek tutaj mówimy o trasie Bydgoszcz-Chełmża, czyli trasie bardzo mało uczęszczanej - powiedziała mł. bryg. Starowicz.

Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśni policja. Służby apelują do wszystkich o ostrożność, a pracownicy kolei przepraszają za utrudnienia i opóźnienia. Do tematu będziemy wracać!

Godz. 13:31 - Głuchowo, pow. toruński - zderzenie motoru z pociągiem. Trwa RKO motocyklisty. W pociągu relacji Chełmża - Unisław Pomorski podróżowało 15 osób oraz maszynista, brak poszkodowanych. Ruch wstrzymany. Na miejscu 3 zastępy SP.— KwtPspInfo (@KwtPspInfo) May 28, 2026

