Koszmar pod Toruniem. Motocyklista uderzył w pociąg

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
Renata Grudzińska
2026-05-28 15:33

Do dramatycznego wypadku w Głuchowie pod Toruniem (województwo kujawsko-pomorskie) doszło w czwartek, 28 maja, ok. godziny 13:30. - Doszło do zderzenia motocykla z pociągiem. Trwa RKO motocyklisty - przekazali strażacy z KW PSP w Toruniu. Poznaliśmy więcej szczegółów! Niestety, aktualizacja przynosi brutalne fakty.

Motocykl, wypadek

i

Autor: Pixabay.com Zdj. ilustracyjne.

Aktualizacja 15:00

Niestety, służbom nie udało się uratować życia motocyklisty. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia. Do ustaleń służb w tej sprawie będziemy wracać w kolejnych materiałach!

Tuż po godz. 13.30 dyżurny otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym w miejscowości Głuchowo. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy nadal pracują na miejscu wynika, że kierujący motorowerem Romet wjechał tuż pod nadjeżdżający pociąg relacji Chełmża-Nawra. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna ten zmarł na miejscu. Maszynista został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie. Był trzeźwy. W wyniku tego zdarzenia inne osoby nie odniosły żadnych obrażeń. Szczegóły i przyczynę tego tragicznego w skutkach wypadku ma wyjaśnić prokuratorskie śledztwo - przekazała Radiu Eska podkom. Dominika Bocian, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu.

Wypadek w Głuchowie pod Toruniem

Z relacji strażaków wynika, że w pociągu relacji Chełmża - Unisław Pomorski podróżowało 15 osób oraz maszynista. Nikt z pociągu nie ucierpiał. Ruch został wstrzymany. Informacje o zdarzeniu potwierdziła w rozmowie z dziennikarką Radia ESKA Toruń mł. bryg. Aleksandra Starowicz, oficer prasowa KM PSP w Toruniu.

- Na chwilę obecną trwa reanimacja motocyklisty. Ruch pociągów jest wstrzymany, aczkolwiek tutaj mówimy o trasie Bydgoszcz-Chełmża, czyli trasie bardzo mało uczęszczanej - powiedziała mł. bryg. Starowicz.

Przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśni policja. Służby apelują do wszystkich o ostrożność, a pracownicy kolei przepraszają za utrudnienia i opóźnienia. Do tematu będziemy wracać!

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Polecany artykuł:

Prąd poraził Błażeja na posesji rodziców dziewczyny. Prokuratorka mówi o śledzt…
Testy do policji Multi Select 2023. Sprawdź, czy możesz zostać policjantem - cz. III
Pytanie 1 z 10
Chętnie czytam czasopisma techniczne
6-latek bawił się na torach. Potem przejechał pociąg. Policja pokazała szokujące nagranie z 4:30
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK KUJAWSKO-POMORSKIE
WYPADEK ŚMIERTELNY