Weekend w Toruniu z wyraźną zmianą pogody. Po ciepłym piątku nadejdzie ochłodzenie

Pogoda dla Torunia na 29-31 maja

Nadchodzący weekend w Toruniu przyniesie mieszkańcom mieszankę pogodową. Początek zapowiada się bardzo ciepło, ale bez słońca. Już w sobotę aura wyraźnie się zmieni – zrobi się chłodniej i pojawi się deszcz, a podobne warunki utrzymają się również w niedzielę.

Ciepły i pochmurny piątek

Początek weekendu, 29 maja, będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem w prognozie dla Torunia. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą około 22 stopni Celsjusza. Mimo wysokiej temperatury, słońce będzie się chować za chmurami, ponieważ przez cały dzień prognozowane jest duże zachmurzenie. Noc z piątku na sobotę będzie chłodna, z temperaturą spadającą do około 7 stopni. Wiatr powieje z prędkością około 4 m/s.

Sobota z deszczem i niższą temperaturą

W sobotę, 30 maja, pogoda w Toruniu ulegnie zmianie. Dzień będzie odczuwalnie chłodniejszy, a maksymalna temperatura wyniesie około 18 stopni. Na niebie pojawią się chmury, z których spadnie słaby deszcz. Wiatr nieco osłabnie w porównaniu do piątku, a jego prędkość wyniesie około 3 m/s. Temperatura w nocy będzie wyższa niż poprzedniej i utrzyma się na poziomie około 10 stopni.

Pochmurna i chłodna niedziela

Ostatni dzień weekendu w Toruniu nie przyniesie poprawy pogody. W niedzielę, 31 maja, temperatura maksymalna wzrośnie nieznacznie do około 19 stopni Celsjusza. Przez cały dzień utrzyma się duże zachmurzenie, a prognoza przewiduje także wystąpienie bardzo niewielkich opadów deszczu. Wiatr pozostanie słaby, wiejąc z prędkością około 3 m/s. Nocą temperatura ponownie spadnie do około 10 stopni.

Jak spędzić weekend w Toruniu?

Piątkowa, najwyższa temperatura zachęca do aktywności na świeżym powietrzu, nawet mimo dużego zachmurzenia. Z kolei chłodniejsza i deszczowa sobota to dobry moment na odwiedzenie miejsc pod dachem lub krótki spacer z parasolem. Niedziela, z bardzo podobną aurą, również będzie sprzyjać spokojniejszym formom spędzania wolnego czasu.

Dane pogodowe: OpenWeather