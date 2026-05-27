Setki amerykańskich klasyków w Toruniu. Darmowe i efektowne atrakcje

Toruń gotowy na Power Show 2026

Najbliższa niedziela (31 maja 2026 roku) upłynie w Toruniu pod znakiem amerykańskiej motoryzacji. Teren przy ulicy Fortecznej zaroi się od wyjątkowych aut, a w samo południe wyruszy spektakularna parada. Dawid Sawicki, reprezentujący organizatorów zlotu, w rozmowie z reporterką Radia ESKA Toruń, Martą Łazarską, zwrócił uwagę na ogromne zainteresowanie wydarzeniem. Zaznaczył, że liczba zgłoszeń zbliża się do trzystu i wkrótce lista uczestników zostanie zamknięta.

Osoby, które zdecydują się odwiedzić imprezę, z pewnością nie będą zawiedzione. Sawicki przekazał Radiu ESKA Toruń, że pojawią się zarówno kultowe modele z lat 60. i 70., jak i zupełnie nowe Fordy Mustangi, obecne na rynku zaledwie od roku. Analiza rejestracji wskazuje na obecność miłośników motoryzacji z różnych zakątków kraju, a nawet spoza jego granic.

Darmowy wstęp, wielka parada i palenie gumy na terenie Autodrom

Tegoroczna edycja Power Show w Toruniu zapewni mnóstwo rozrywek charakterystycznych dla takich zlotów, jednak pojawi się również długo oczekiwana nowość. Dawid Sawicki zdradził, że przygotowano specjalną, w pełni zabezpieczoną przestrzeń do tzw. palenia gumy. Kierowcy amerykańskich maszyn często preferują ten rodzaj aktywności, dlatego teraz będą mogli to robić całkowicie legalnie i bezpiecznie. Zaplanowano również bogatszy program pokazów tanecznych.

Uczestnicy zaczną zbierać się o godzinie 11:00, by godzinę później rozpocząć wielką paradę od Szosy Bydgoskiej. Kolumna wspaniałych pojazdów przejedzie ulicą Polną, docierając ostatecznie na Autodrom przy Fortecznej. O 13:00 impreza oficjalnie otworzy swoje podwoje dla wszystkich chętnych. Organizatorzy szykują niezwykłe motoryzacyjne niespodzianki, choć na razie utrzymują je w tajemnicy. Wiadomo jednak, że zlotowi będą towarzyszyć występy i warsztaty tańca country. Wydarzenie objęło patronatem Radio ESKA Toruń.

