Kolejny straszny wypadek pod Toruniem. Nie żyje młody mężczyzna. Zdjęcie mówi wszystko

Konrad Marzec
2026-05-27 10:18

Tragiczne wieści napłynęły do nas z Grabowca pod Toruniem (województwo kujawsko-pomorskie). Nie żyje 34-letni mężczyzna, który odniósł obrażenia w wypadku drogowym. Strażacy pokazali jedno, wymowne zdjęcie. Śledztwo w tej sprawie toczy się pod nadzorem prokuratora.

25 maja informowaliśmy w "Super Expressie" o tragicznym w skutkach wypadku w Głogowie. Niestety, zaledwie dzień później doszło do kolejnej, drogowej tragedii. Dramat rozegrał się po godzinie 13:45 na DW nr 654. Ze wstępnych ustaleń policjantów, wynika, że 34-letni kierujący Fordem, z nieustalonej przyczyny uderzył w bariery ochronne znajdujące się pod wiaduktem drogowym. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł w wyniku odniesionych obrażeń - przekazuje "SE" mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z biura prasowego KMP w Toruniu.

Śledztwo w tej sprawie toczy się pod nadzorem prokuratora. Policjanci ponawiają apele o ostrożność. Dotyczą one zarówno kierowców, jak i pieszych. Warunki na drogach są zdradliwe i trzeba zachować maksymalny poziom koncentracji. Strażacy z KM PSP w Toruniu pokazali jedno zdjęcie z wyżej wspominanego wypadku. Pokazuje ono skalę zniszczeń i jednocześnie daje do myślenia. Pamiętajmy, że pośpiech jest złym doradcą i każdy kierowca może popełnić błąd. Dlatego trzeba zrobić wszystko, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo.

- Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych oraz skalę ich skutków - podkreślają przedstawiciele Wydziału Ruchu Drogowego KSP w oficjalnych komunikatach i dodają, że nie będzie tolerancji dla łamiących przepisy, czy wsiadających za kierownicę "na podwójnym gazie".

