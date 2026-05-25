Kobieta nie żyje, pięcioro dzieci wśród poszkodowanych. Porażająca tragedia niedaleko Torunia

Tragiczny wypadek na DK nr 10 w Głogowie

O tragicznym w skutkach wypadku w Kujawsko-Pomorskiem poinformowali strażacy z OSP KSRG Szembekowo. Do zdarzenia doszło 24 maja, po godzinie 14:30. - W zdarzeniu wzięły udział dwa samochody osobowe. Pojazdami podróżowało łącznie 8 osób – troje dorosłych oraz pięcioro dzieci. Bilans tego zdarzenia jest porażający: jedna osoba dorosła poniosła śmierć na miejscu. ​Na miejscu natychmiast rozwinęła się dramatyczna walka o życie i zdrowie pozostałych poszkodowanych. Skala zdarzenia wymagała postawienia w stan gotowości ogromnych sił i środków - przekazali druhowie w mediach społecznościowych. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z DK nr 10.

Znamy ustalenia policji po wypadku w Głogowie

Druhowie ze wspominanej wyżej jednostki OSP dodali, że ​na miejscu tragicznego zdarzenia przez wiele godzin pracował również prokurator, który wraz z policyjnymi technikami będzie ustalał dokładne przyczyny i okoliczności tego dramatu.

- ​Droga w miejscu wypadku była całkowicie zablokowana. Rodzinom oraz bliskim ofiar składamy najgłębsze wyrazy współczucia, a za poszkodowanych dzieci i dorosłych trzymamy kciuki w szpitalach. Apelujemy do wszystkich kierowców, zdejmijcie nogę z gazu. Warunki i chwila nieuwagi mogą doprowadzić do tragedii, której nie da się już odwrócić. Bezpieczeństwo jest najważniejsze - podkreślili strażacy ochotnicy. Nasza redakcja przyłącza się do wspominanych apeli.

Dlaczego doszło do tragedii? Na to pytanie próbują odpowiedzieć policjanci i prokurator. - Ze wstępnych ustaleń policjantów, pracujących na miejscu pod nadzorem prokuratora, wynika, że 39-letni kierujący Peugeotem, z nieustalonych dotąd przyczyn, zderzył się z jadącą z naprzeciwka Skodą. W wyniku zdarzenia, 40-letnia pasażerka pierwszego auta poniosła śmierć na miejscu. Kierujący byli trzeźwi - powiedział "Super Expressowi" mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z biura prasowego KMP w Toruniu. Do szpitala trafili:

Pozostała trójka podróżująca Peugeotem (w wieku 3, 5, 16 lat),

kierowca Peugeota,

jadący Skodą - 10, 13 i 42-latek.

Do sprawy będziemy wracać.

