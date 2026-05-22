Druh Dominik kochał pomaganie innym. Zginął w strasznym wypadku. Ważny ruch prokuratury

Tragiczny wypadek w Brzozie pod Toruniem

Ten wypadek wstrząsnął nie tylko lokalną społecznością. Drogowy koszmar rozegrał się 12 maja, przed godziną 17:00 w Brzozie (województwo kujawsko-pomorskie). - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący audi 22-latek z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z jadącym z naprzeciwka samochodem ciężarowym marki MAN, którym kierował 41-letni mężczyzna. W wyniku odniesionych obrażeń kierowca audi zmarł na miejscu - informował "Super Express" mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

22-letni Dominik nie miał szans. Młody mężczyzna był strażakiem OSP Papowo Toruńskie. Pomagał innym, był ceniony za swoje zaangażowanie. - Był oddanym i życzliwym druhem, który na stałe wpisał się w życie naszej jednostki. Jego zaangażowanie, obecność i wspólnie spędzone chwile pozostaną w naszej pamięci - napisali strażacy z OSP Papowo Toruńskie w mediach społecznościowych.

16 maja odbył się pogrzeb strażaka ochotnika. Na grobie zabrakło miejsca na białe róże. Poruszająca ceremonia na długo zostanie w pamięci wszystkich uczestników. Równolegle trwa postępowanie, które ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności tragedii.

Prokuratura zleciła wszczęcie dochodzenia

Jak podają "Nowości" - za kierownicą ciężarowego Mana siedział doświadczony kierowca z województwa świętokrzyskiego. On i jego pasażer doznali obrażeń.

- Na ten moment śledztwo w kierunku spowodowania wypadku śmiertelnego (art. 177 par. 2 Kodeksu karnego) nie zostało jeszcze przez prokuraturę wszczęte. Potwierdzam, że z dotychczasowych ustaleń wynika, że sprawcą wypadku był kierowca Audi. Kierowca i pasażer samochodu ciężarowego odnieśli obrażenia. Prokurator zlecił policji wszczęcie dochodzenia o czyn z art. 177 par. 1 Kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania wypadku komunikacyjnego - powiedziała dziennikowi prokurator Joanna Becińska z Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód.

Pojazdy uczestniczące w wypadku zostały zabezpieczone do badań technicznych. Powołany został Katedry Medycyny Sądowej, prokuratura nie wyklucza też powołania eksperta dziedziny rekonstrukcji wypadków drogowych. Do sprawy wrócimy. Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia.