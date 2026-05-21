Biegał po parku, gdy zobaczył coś strasznego! Krzysztof zdążył w ostatniej chwili

Policjanci z Torunia o akcji kolegi z Chełmży

O niepokojącym zdarzeniu, ale ze szczęśliwym finałem poinformowała nas asp. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu. 19 maja wieczorem, asp. szt. Krzysztof Kwietniewski poszedł pobiegać do parku w Chełmży. Nagle zobaczył mężczyznę, który wymagał natychmiastowej pomocy.

- Funkcjonariusz natychmiast podbiegł, podtrzymał go i pomógł uwolnić z pętli, oplatającej jego szyję. Następnie udzielił 50-latkowi pierwszej pomocy oraz zadbał o jego bezpieczeństwo do czasu przyjazdu służb ratunkowych - wyjaśnia asp. Dominika Bocian. Wspominany mężczyzna trafił do szpitala, gdzie mógł liczyć na fachową opiekę medyków.

Kim jest policjant z Chełmży, który uratował człowieka?

W komunikacie oficer prasowej toruńskiej komendy czytamy, że asp. szt. Krzysztof Kwietniewski jest doświadczonym funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Chełmży. Od lat związany jest z pionem prewencji, aktualnie pełni funkcję dyżurnego jednostki. - Jego profesjonalizm, opanowanie, ale też zdecydowana reakcja pokazują, że policyjna służba to nie tylko obowiązki wykonywane w mundurze, ale również gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w każdej sytuacji - podkreśla funkcjonariuszka.

Służby przypominają, że osoby znajdujące się w kryzysie emocjonalnym nie są same i mogą otrzymać pomoc. Nasza redakcja przekazuje ważne telefony i adresy:

Walka z depresją: Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

