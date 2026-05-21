Biegał po parku, gdy zobaczył coś strasznego! Krzysztof zdążył w ostatniej chwili

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-05-21 16:50

19 maja aspirant sztabowy Krzysztof Kwietniewski, wczasie wolnym od służby, uprawiał jogging w jednym z parków na terenie Chełmży (województwo kujawsko-pomorskie) W pewnym momencie zauważył mężczyznę znajdującego się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Natychmiast podbiegł, podtrzymał go i pomógł uwolnić z pętli, oplatającej jego szyję!

Policja-Fragment munduru policjanta z napisem POLICJA

i

Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Policjant uratował mężczyznę / zdjęcie ilustracyjne

Policjanci z Torunia o akcji kolegi z Chełmży

O niepokojącym zdarzeniu, ale ze szczęśliwym finałem poinformowała nas asp. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu. 19 maja wieczorem, asp. szt. Krzysztof Kwietniewski poszedł pobiegać do parku w Chełmży. Nagle zobaczył mężczyznę, który wymagał natychmiastowej pomocy.

- Funkcjonariusz natychmiast podbiegł, podtrzymał go i pomógł uwolnić z pętli, oplatającej jego szyję. Następnie udzielił 50-latkowi pierwszej pomocy oraz zadbał o jego bezpieczeństwo do czasu przyjazdu służb ratunkowych - wyjaśnia asp. Dominika Bocian. Wspominany mężczyzna trafił do szpitala, gdzie mógł liczyć na fachową opiekę medyków. 

Polecany artykuł:

Dramat przy przystanku w Toruniu. Irena upadła na tory. Motorniczy wciągnął ją …

Kim jest policjant z Chełmży, który uratował człowieka?

W komunikacie oficer prasowej toruńskiej komendy czytamy, że asp. szt. Krzysztof Kwietniewski jest doświadczonym funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Chełmży. Od lat związany jest z pionem prewencji, aktualnie pełni funkcję dyżurnego jednostki. - Jego profesjonalizm, opanowanie, ale też zdecydowana reakcja pokazują, że policyjna służba to nie tylko obowiązki wykonywane w mundurze, ale również gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi w każdej sytuacji - podkreśla funkcjonariuszka.

Służby przypominają, że osoby znajdujące się w kryzysie emocjonalnym nie są same i mogą otrzymać pomoc. Nasza redakcja przekazuje ważne telefony i adresy:

Walka z depresją: Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl
Testy do policji Multi Select 2023. Sprawdź, czy możesz zostać policjantem - cz. III
Pytanie 1 z 10
Chętnie czytam czasopisma techniczne
Toruńska policjantka bohaterką! Uratowała życie mężczyźnie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA TORUŃ
CHEŁMŻA