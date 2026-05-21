Weekend w Toruniu z rosnącą temperaturą. Niedziela przyniesie opady deszczu

2026-05-21 8:53

Mieszkańcy Torunia mogą liczyć na coraz cieplejszą aurę w trakcie weekendu 22-24 maja. Po pochmurnym piątku nadejdą dwa znacznie cieplejsze dni z dużą ilością słońca. Prognozy wskazują jednak, że w niedzielę może pojawić się deszcz, co będzie jedynym zakłóceniem w pogodzie.

Pogoda w Toruniu: 22-24 maja

Weekend w Toruniu zapowiada się pod znakiem rosnącej temperatury. Każdy kolejny dzień będzie cieplejszy od poprzedniego, a na niebie pojawi się więcej słońca. Zmiana aury będzie odczuwalna zwłaszcza po piątku, jednak koniec weekendu przyniesie niewielkie, przelotne opady.

Pochmurny i chłodniejszy początek weekendu

Piątek, 22 maja, przywita mieszkańców Torunia sporym zachmurzeniem. Będzie to najchłodniejszy dzień weekendu, z temperaturą maksymalną sięgającą około 21 stopni Celsjusza. Nocą termometry wskażą około 11 stopni. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s. Tego dnia nie należy spodziewać się opadów.

Sobota przyniesie słońce i wyższą temperaturę

Już w sobotę, 23 maja, pogoda w Toruniu wyraźnie się poprawi. Na niebie pojawi się znacznie więcej słońca, a zachmurzenie będzie niewielkie. Zrobi się też odczuwalnie cieplej – słupki rtęci pokażą w najcieplejszym momencie dnia około 24°C. Noc będzie podobna do poprzedniej, z temperaturą na poziomie 11 stopni. Wiatr nieco osłabnie, osiągając prędkość około 2 m/s. Sobota upłynie bez deszczu.

Najcieplejszy dzień weekendu z możliwym deszczem

Niedziela, 24 maja, zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu w Toruniu. Temperatura wzrośnie aż do 27 stopni Celsjusza. Cieplejsza będzie również noc, z minimalną temperaturą na poziomie około 14 stopni. Mimo dużej ilości słońca, prognozy wskazują na pojawienie się przelotnych opadów deszczu. Wiatr ponownie przybierze na sile do około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Toruniu?

Pogoda w Toruniu zachęca do zaplanowania czasu na świeżym powietrzu, zwłaszcza w sobotę. Słoneczna i ciepła aura będzie idealna na dłuższe spacery po parkach czy relaks w plenerze. Niedziela, choć najcieplejsza, przynosi ryzyko przelotnych opadów, dlatego warto mieć w zanadrzu alternatywny plan. Z kolei pochmurny, ale bezdeszczowy piątek może być dobrą okazją do spokojniejszego spędzenia czasu na zewnątrz lub odwiedzenia miejsc pod dachem.

Dane pogodowe: OpenWeather

