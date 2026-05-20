Lokal pod Toruniem po "Kuchennych Rewolucjach". Magda Gessler wprowadziła "kotleta dobijanego"

Anastazja Lisowska
2026-05-20 13:08

Rodzinne bistro pod Toruniem znalazło się w centrum zainteresowania po udziale w programie "Kuchenne Rewolucje". Magda Gessler zaproponowała właścicielom wiele zmian, m.in. nowe menu czy odświeżenie wnętrz. Dziś goście mogą już zachwycać się nowościami, bowiem lokal został oficjalnie otwarty!

Autor: TVN/ Materiały prasowe x-news

"Kuchenne Rewolucje" od lat zmieniają lokale w całej Polsce

Program Magdy Gessler od lat cieszy się ogromną popularnością i regularnie przyciąga przed telewizory widzów z całego kraju. Restauratorka odwiedza lokale, które zmagają się z problemami i próbuje pomóc ich właścicielom w stworzeniu nowej jakości - zarówno pod względem menu, jak i funkcjonowania restauracji. Dla wielu miejsc udział w "Kuchennych Rewolucjach" staje się szansą na nowy początek oraz dotarcie do szerszego grona klientów. Taką nadzieję mają także właściciele lokalu pod Toruniem, którzy całkiem niedawno wzięli udział w programie, a dziś już są otwarci i czekają na gości.

Bistro Królewska Rybka Turzno otwarte

"Bistro Królewska Rybka" znajduje się w Turznie w woj. kujawsko-pomorskim niedaleko Torunia. Lokal cieszył się popularnością już przed programem, lecz udział w nim z pewnością zadziała na plus. Jakiś czas temu pisaliśmy o tym jak doszło do rewolucji - Magda Gessler odmieniła lokal pod Toruniem. Wkroczyła do rodzinnego bistro, dziś natomiast mamy już informację, iż bistro czeka na gości.

"Bistro Królewska Rybka" jest otwarte od 19 maja. Pierwsze osoby już miały okazję skosztować nowych smaków w lokalu, a po sekcji komentarzy na Facebooku widać, że niemal wszystko każdemu smakowało.

Wystrój piękny. Ja już smakowałam, sałatka mega pyszna, rybka rewelacja

Jedzonko pyszne a zwłaszcza krem z pora

Jaki piękny klimat

- pisali internauci pod postem na Facebooku.

Magda Gessler zmieniła menu i charakter miejsca

Podczas "Kuchennych Rewolucji" w lokalu pojawiło się sporo nowości. Magda Gessler postawiła na zmiany, które miały nadać miejscu bardziej rodzinny i przytulny charakter. Odmieniono wystrój, pojawiły się nowe propozycje dań, a właściciele musieli zmierzyć się z zupełnie innym podejściem do prowadzenia restauracji.

Ponowne otwarcie oznacza, że mieszkańcy regionu i fani programu znów mogą odwiedzić lokal i ocenić efekty zmian. Właściciele liczą, że nowa odsłona bistro przyciągnie zarówno stałych klientów, jak i osoby, które wcześniej znały to miejsce jedynie z opowiadań czy mediów.

Nowe menu lokalu zamieszczamy poniżej!

Mediateka ikona stacji
