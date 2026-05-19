Kraków niechlubnym liderem wypadków wśród miast wojewódzkich

W ostatnim czasie Rankomat.pl na podstawie danych ze strony sewik.pl stworzył zestawienie, w którym sprawdził, w jakich polskich miastach najczęściej dochodzi o wypadków i kolizji drogowych. Dane z 2025 roku pokazały, iż to Kraków odnotowuje największą liczbę wypadków w Polsce. W ciągu roku doszło tam aż do 941 zdarzeń drogowych, co stawia stolicę Małopolski na pierwszym miejscu tego niechlubnego rankingu. Choć Kraków nie jest miastem z największą liczbą wszystkich zdarzeń drogowych, to właśnie w kategorii wypadków wyprzedza wszystkie inne duże ośrodki miejskie.

Statystyki, które nie napawają optymizmem

Z danych wynika, że sytuacja na krakowskich drogach w 2025 roku wyglądała następująco:

Liczba wypadków: 941

Liczba osób lekko rannych: 740

Liczba ciężko rannych: 285

Ofiary śmiertelne: 6

Liczba wszystkich zdarzeń drogowych: 10 316

To właśnie wysoka liczba poszkodowanych oraz samych wypadków sprawia, że Kraków wyróżnia się na tle innych miast wojewódzkich.

Najbardziej niebezpieczne miasta w Polsce. Tu łatwo o kolizję

Kraków kontra inne miasta. Łódź i Warszawa na czele

Choć Kraków zajmuje pierwsze miejsce pod względem liczby wypadków (941) wśród miast wojewódzkich, nie jest jedynym dużym ośrodkiem, gdzie sytuacja na drogach budzi niepokój. Bardzo wysokie liczby odnotowują również Łódź i Warszawa, które także znajdują się w ścisłej czołówce najbardziej "wypadkowych" miast w Polsce.

Warszawa - najwięcej ruchu, dużo zdarzeń

Stolica Polski pozostaje miastem o największym natężeniu ruchu drogowego, co przekłada się na ogromną liczbę zdarzeń:

22 913 zdarzeń drogowych

675 wypadków

28 ofiar śmiertelnych

Łódź – mniej zdarzeń, ale wysoka liczba wypadków

Łódź również wyróżnia się niepokojącymi statystykami:

864 wypadki

17 ofiar śmiertelnych

418 ciężko rannych

Mimo że ogólna liczba zdarzeń jest niższa niż w Warszawie czy Krakowie, to Łódź znajduje się bardzo wysoko w zestawieniu liczby wypadków, co pokazuje, że skala zagrożenia jest tam szczególnie odczuwalna.