Sensacyjny kandydat na prezydenta Krakowa? Złożył deklarację przed referendum. "Jestem do dyspozycji"

Adrian Teliszewski
2026-05-19 10:14

W niedzielę (24 maja) rozstrzygną się losy Aleksandra Miszalskiego. Prezydentowi Krakowa grozi odwołanie z urzędu w drodze referendum, co skutkowałoby koniecznością rozpisania przedterminowych wyborów. Swoją kandydaturę nieoczekiwanie zasugerował były szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. - Jestem do dyspozycji mieszkańców - przekazał Banaś.

Marian Banaś

  • Były prezes NIK Marian Banaś zadeklarował swoją gotowość do służby mieszkańcom Krakowa, włączając się w debatę przed nadchodzącym referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
  • Referendum odbędzie się 24 maja w Krakowie, a aby było ważne, musi w nim wziąć udział co najmniej 158 555 osób.
  • Banaś, który podkreślił swoje związki z Krakowem, stwierdził, że jest do dyspozycji mieszkańców, jeśli uznają, że zmiana jest konieczna.

Referendum w Krakowie. Zaskakująca deklaracja Mariana Banasia

Nadchodzące referendum w Krakowie to efekt niezadowolenia części mieszkańców z działań obecnego prezydenta. Pod wnioskiem o jego odwołanie podpisało się blisko 134 tysiące osób. Aby głosowanie było ważne i miało moc prawną, do urn musi pójść co najmniej 158 555 mieszkańców

Głos w sprawie referendum zabrał Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Jego wypowiedź, opublikowana na platformie X, wzbudziła spore poruszenie w lokalnych i ogólnopolskich mediach. — Kraków to nie tylko miasto, z którego pochodzę. To miasto, które noszę w sercu od zawsze — rozpoczął swoje nagranie. Podkreślił również, że Kraków to „miasto mądrych ludzi, którzy zasługują na szacunek”. Następnie odniósł się bezpośrednio do zbliżającego się głosowania.

To demokratyczne prawo mieszkańców, by powiedzieć władzy "sprawdzam" — stwierdził. Kulminacyjnym punktem jego wystąpienia była jednak bezpośrednia oferta dla Krakowian. — A jeśli uznają państwo, że zmiana jest konieczna, chcę jasno powiedzieć: jestem do dyspozycji mieszkańców, bo kocham Kraków — zadeklarował Marian Banaś.

Ważne informacje przed referendum w Krakowie

Mieszkańcy Krakowa, którzy w niedzielę (24 maja) zdecydują się wziąć udział w referendum, będą mieli do dyspozycji ponad 450 lokali wyborczych. Będą one otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00. Każdy wyborca otrzyma dwie karty do głosowania – jedną dotyczącą odwołania prezydenta miasta, a drugą w sprawie odwołania rady miasta.

Sonda
Czy Aleksander Miszalski powinien zostać odwołany z funkcji prezydenta Krakowa?
