Dramat pod Krakowem. 9-latek potrącony przez autobus na przejściu dla pieszych

9-latek potrącony przez autobus. Dziecko przechodziło przez pasy

Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek (18 maja) przed południem na ulicy Piłsudskiego w Wieliczce. Ze wstępnych informacji wynika, że pojazd komunikacji miejskiej, kursujący na linii 304 w stronę centrum, uderzył w 9-letniego chłopca na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Reakcja świadków była natychmiastowa – wezwano pomoc, a na miejsce przyjechały karetki pogotowia, radiowozy i wozy strażackie.

Uderzony przez autobus 9-latek doznał obrażeń w obrębie głowy i ręki, co wymagało szybkiej interwencji lekarskiej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez RMF FM, dziecko zabrano do szpitala w Krakowie, gdzie znajduje się pod obserwacją medyczną.

Policja zatrzymała kierowcy prawo jazdy

Mężczyzna prowadzący autobus został sprawdzony alkomatem – wynik potwierdził, że był trzeźwy. Jednak z uwagi na powagę sytuacji, policja podjęła decyzję o odebraniu mu uprawnień do kierowania, co stanowi rutynową czynność przy tego typu wypadkach. Teren zdarzenia był przez długi czas zabezpieczany przez mundurowych, którzy zbierali dowody i rozmawiali ze świadkami. Z tego powodu w okolicach Ronda Armii Krajowej występowały duże utrudnienia dla kierowców.

Trwa policyjne dochodzenie, które ma precyzyjnie wyjaśnić przyczyny potrącenia 9-latka. Służby przypominają wszystkim kierującym oraz pieszym o konieczności zachowania szczególnej uwagi w okolicach przejść dla pieszych.

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje