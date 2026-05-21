Po kontroli NFZ szpital walczy o obniżenie kary. Chodzi o zabieg syna senatora Tomasza Lenza

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-05-21 21:10

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim nie kwestionuje kary nałożonej przez NFZ po kontroli dotyczącej zabiegu syna senatora Tomasza Lenza. Placówka wystąpiła jednak o jej częściowe umorzenie lub rozłożenie na raty, tłumacząc to trudną sytuacją finansową i koniecznością zapewnienia dalszego leczenia pacjentów.

Tomasz Lenz

i

Autor: Pawel Wodzynski/ East News

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim złożył do Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek o znaczne umorzenie lub rozłożenie na raty kary w wysokości 134 tys. zł. Sankcja została nałożona po kontroli dotyczącej organizacji zabiegu medycznego syna senatora Tomasza Lenza.

Czytaj: Zabieg bez kolejki? Senator Lenz odpowiada na zarzuty i składa zawiadomienie do prokuratury

Polecany artykuł:

Nowe kulisy afery wokół Lenza. W tle głosowanie, lekarz i interwencja MSZ

„Nie złożyliśmy odwołania od kary. Po analizie dokumentów nie znaleźliśmy podstaw odwoławczych w tym konkretnym przypadku. Natomiast złożyliśmy wniosek o znaczne umorzenie lub rozłożenie na raty kary z uwagi na interes społeczny i gospodarczy szpitala, jego złą sytuację finansową, ale też możliwość zapewnienia leczenia pacjentów” – powiedział PAP prezes szpitala Mariusz Trojanowski.

Jak zaznaczył, od decyzji NFZ zależy także zakończenie prac wewnętrznej komisji badającej sprawę oraz ewentualne konsekwencje służbowe wobec pracowników placówki.

Polecany artykuł:

KO nie miała litości dla Lenza. Senator wyrzucony z partii po aferze w szpitalu

Sprawa wybuchła po publikacji Wirtualnej Polski z początku kwietnia. Portal informował, że 15 marca w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim doszło do nieprawidłowości przy organizacji zabiegu medycznego osoby z najbliższej rodziny senatora Tomasza Lenza. Według ustaleń WP zabieg miał zostać wykonany poza standardową procedurą i bez kolejki, z udziałem ordynatora chirurgii oraz anestezjologa pełniących w tym czasie dyżury na różnych oddziałach.

Sam senator w oświadczeniu zapewniał, że zabieg jego syna został wykonany „w warunkach szpitalnych przez lekarzy pełniących w tym dniu dyżur, z zachowaniem właściwych procedur medycznych”.

W kolejnym nagraniu opublikowanym w internecie senator i jego żona przekazali, że „dokumentację z zabiegu 13-letniego dziecka posiadają rodzice i z tego, co już wiadomo, kontrolerzy z NFZ, a także Izba Lekarska w Toruniu”. Zapowiedzieli również zawiadomienie prokuratury w związku z wypowiedziami dyrektora szpitala dotyczącymi dokumentacji medycznej.

Kontrola NFZ zakończyła się 6 maja nałożeniem kary finansowej. Jak informowała rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ Barbara Nawrocka, kontrolerzy ustalili, że „szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w dniu 15 marca przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących na dyżurach w tych oddziałach, świadczenia poza systemem świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”.

Prezes szpitala przyznał wcześniej, że ustalenia NFZ są zgodne z wynikami prac komisji wewnętrznej. Informował też o ujawnieniu dokumentu, który – jak mówił – był „przerabiany, dorabiany”, a chodziło o książkę wpisów lekarskich oddziału szpitala. Konsekwencje sprawy dotknęły również samego senatora Tomasza Lenza. 11 maja szef klubu KO Zbigniew Konwiński poinformował, że decyzją władz partii Lenz został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej oraz klubu parlamentarnego.

Postępowania prowadzi także Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy. Śledczy badają zarówno okoliczności wykonania zabiegu poza kolejnością, jak i kwestie związane z ujawnieniem tajemnicy lekarskiej oraz prowadzeniem dokumentacji medycznej.

Zapadł prawomocny wyrok za tragiczny wybuch w Szczyrku
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KUJAWSKO-POMORSKIE
TOMASZ LENZ