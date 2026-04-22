Zabieg bez kolejki? Senator Lenz odpowiada na zarzuty i składa zawiadomienie do prokuratury

Z doniesień WP wynika, że senator Tomasz Lenz (KO) wykorzystał swoją pozycję do przeprowadzenia zabiegu medycznego dla członka rodziny bez kolejki i dokumentacji w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim.

W odpowiedzi na zarzuty, senator Lenz złożył 16 kwietnia zawiadomienie o przestępstwie do Prokuratury Okręgowej w Toruniu, które zostało przekazane do Prokuratury Okręgowej we Włocławku.

Nieoficjalnie mówi się, że zawiadomienie dotyczy ujawnienia danych osobowych, a prokuratura ma 30 dni na czynności sprawdzające.

Tomasz Lenz jest senatorem Koalicji Obywatelskiej. Jest też "baronem" koalicji w Kujawsko-Pomorskim. Lenz nie był do tej pory zbyt znanym senatorem, a teraz trafił na czołówki portali. Wszystko za sprawą zabiegu na oddziale chirurgicznym powiatowego szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.Portal Wirtualna Polska zarzucił senatorowi, że bez kolejki i poza procedurami w tym szpitalu lekarze porzucili swoje obowiązki i przeprowadzili zabieg u członka jego rodziny.

Senator Tomasz Lenz przeszedł do kontrataku!

Senator, którego żona jest prawnikiem przeszedł teraz do mocnego kontrataku. Oświadczył, że składa zawiadomienie o przestępstwie do prokuratury i do wyjaśnienia przez nią sprawy nie będzie wypowiadał się na temat zabiegu.

16 kwietnia bieżącego roku do Prokuratury Okręgowej w Toruniu wpłynęło zawiadomienie pana senatora Tomasza Lenza - mówi w rozmowie z "Super Expressem" prokurator Izabella Oliver, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu - Zawiadomienie to zostało przekazane do Prokuratury Okręgowej we Włocławku - dodaje

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, chodzi o ujawnienie danych osobowych. Prokuratura ma 30 dni na przeprowadzenie czynności sprawdzających. Po tym czasie, jeśli śledczy uznają, że mogło dojść do naruszenia prawa, zostanie wszczęte postępowanie.