Zabieg bez kolejki? Senator Lenz odpowiada na zarzuty i składa zawiadomienie do prokuratury

Mariusz Korzus ap
2026-04-22 18:15

Z ustaleń portalu Wirtualna Polska wynika, że senator Tomasza Lenz (58 l.) miał wykorzystać swoją pozycję. Chodziło o zabieg w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim jednego z członków rodziny senatora. Z ustaleń dziennikarzy wynikało, że zabieg odbył się w publicznym szpitalu bez kolejki i bez wymaganej dokumentacji. W tej sprawie trwa kontrola Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Jeszcze się nie zakończyła, a senator przeszedł do kontrataku. Jego pełnomocnik złożył zawiadomienie o przestępstwie.

Tomasz Lenz

Tomasz Lenz jest senatorem Koalicji Obywatelskiej. Jest też "baronem" koalicji w Kujawsko-Pomorskim. Lenz nie był do tej pory zbyt znanym senatorem, a teraz trafił na czołówki portali. Wszystko za sprawą zabiegu na oddziale chirurgicznym powiatowego szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.Portal Wirtualna Polska zarzucił senatorowi, że bez kolejki i poza procedurami w tym szpitalu lekarze porzucili swoje obowiązki i przeprowadzili zabieg u członka jego rodziny.

Senator Tomasz Lenz przeszedł do kontrataku!

Senator, którego żona jest prawnikiem przeszedł teraz do mocnego kontrataku. Oświadczył, że składa zawiadomienie o przestępstwie do prokuratury i do wyjaśnienia przez nią sprawy nie będzie wypowiadał się na temat zabiegu.

16 kwietnia bieżącego roku do Prokuratury Okręgowej w Toruniu wpłynęło zawiadomienie pana senatora Tomasza Lenza - mówi w rozmowie z "Super Expressem" prokurator Izabella Oliver, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu - Zawiadomienie to zostało przekazane do Prokuratury Okręgowej we Włocławku - dodaje

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, chodzi o ujawnienie danych osobowych. Prokuratura ma 30 dni na przeprowadzenie czynności sprawdzających. Po tym czasie, jeśli śledczy uznają, że mogło dojść do naruszenia prawa, zostanie wszczęte postępowanie. Nasi dziennikarze będą informować o wszystkich wątkach w sprawie senatora Tomasza Lenza.

