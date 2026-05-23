Wielkie święto studentów w Toruniu. Nocny Kochanek odpalił fajerwerki w środku nocy

Piernikalia UMK w Toruniu 2026. Relacjonujemy święto studentów

Początek 16 maja, a najważniejsze dwa dni 22 i 23 maja - tak wyglądają tegoroczne Piernikalia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Juwenalia w grodzie Kopernika to m.in. koncerty:

Nocnego Kochanka

Eneja

Brodki

Żabsona

Fotoreporter "Super Expressu" i nasz dziennikarz śledzą święto studentów. Największe wrażenie zrobił na nas koncert zespołu Nocny Kochanek. W nocy z piątku na sobotę, metalowa załoga pojawiła się na głównej scenie. Wokalista Krzysztof Sokołowski i jego koledzy znakomicie współpracowali z publicznością. - Cześć Toruń, bardzo się cieszymy, że znowu tu jesteśmy - przywitał fanów Sokołowski.

Artysta przyznał, że jest zaskoczony frekwencją. - Chciało Wam się tutaj przyjść w środku nocy? - dopytywał z uśmiechem i wspominał dawne koncerty Nocnego Kochanka m.in. w Od Nowie, Dwóch Światach i juwenaliach UMK. Zespół wykonał utwory z najnowszej płyty "Urwany film" i szlagiery z poprzednich albumów. Usłyszeliśmy m.in. "Dziewczynę z kebabem", którą odśpiewali niemal wszyscy uczestnicy koncertu. Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii ze zdjęciami, gdzie znajdziecie m.in. fotografie z koncertu Nocnego Kochanka, zabawę studentów przy Bibliotece Głównej UMK i piernikaliowy pochód. W naszym materiale znajdziecie również film!

Nocny Kochanek rozgrzał studentów z Torunia podczas Piernikaliów UMK

- Było rewelacyjnie! Oni mają taką energię, że to jest coś pięknego - powiedziała nam pani Klaudia, którą spotkaliśmy blisko głównej sceny. Koncert Nocnego Kochanka zakończył się po godzinie 2:00, a artyści i tak znaleźli mnóstwo czasu na wspólne zdjęcia, żarty i przybijanie piątek z fanami. To była piękna reklama Piernikaliów! Od uczestników usłyszeliśmy, że wielu z nich chciałoby ponownego spotkania z załogą Nocnego Kochanka.

Gdy wychodziliśmy z terenu imprezy, po godzinie 3:00 przy rektoracie widzieliśmy tłumy studentów. Zabawa trwała w najlepsze, choć koncerty w biletowanej strefie już się skończyły. - Organizacja takiego wydarzenia wymaga bardzo dużo pracy, która zaczyna się dużo wcześniej. Wszystko nie odbyłoby się bez wspaniałych organizatorów, koordynatorów i wolontariuszy, którym już teraz bardzo dziękuję za wszystko, co robią - powiedziała "Super Expressowi" Marta Kuta, przewodnicząca Samorządu Studenckiego UMK.

W sobotę uczestnicy Piernikaliów UMK spotkali się na "Śniadaniu na trawie", a wieczorem czekała na nich kolejna porcja koncertów. Podsumowanie wydarzeń znajdziecie w "Super Expressie".