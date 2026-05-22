Budują czwarty odcinek S10 między Bydgoszczą a Toruniem! Mamy zdjęcia i szczegóły

Budowa odcinka S10. MZD o szczegółach

Rzeczniczka MZD Agnieszka Kobus-Pęńsko przypomina, że po stronie Gminy Miasta Toruń leży skomunikowanie trasy S10 z układem drogowym miasta. Do końca roku potrwają prace projektowe, które obejmują okolice skrzyżowania ulic Andersa i Drzymały. W tym miejscu planowana jest budowa sygnalizacji świetlnej. Co więcej, ul. Andersa na odcinku 170 metrów od skrzyżowania z ul. Drzymały w kierunku ul. Poznańskiej zostanie rozbudowana do standardu 2×2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu). Wybudowana zostanie również ul. Stamirowskiego, która połączy skrzyżowanie Andersa/Drzymały z nowym węzłem Toruń-Podgórz.

- Nowy odcinek S10 to strategiczna inwestycja, która zmienia komunikacyjne oblicze regionu kujawsko-pomorskiego. Połączy kluczowe obszary Torunia oraz okoliczne miejscowości, zapewniając szybki, bezpieczny i komfortowy dojazd zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom - podkreśla w komunikacie Kobus-Pęńsko.

"Strategiczny korytarz"

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu podkreśla, że droga ekspresowa S10 stanowi strategiczny korytarz łączący Polskę Centralną z Północno-Zachodnią:

Szczecinem,

Piłą,

Bydgoszczą,

Toruniem,

Włocławkiem,

z aglomeracją warszawską.

- Dzięki realizacji czwartego odcinka podróż między Bydgoszczą a Toruniem będzie bezpieczniejsza, szybsza i bardziej komfortowa. W ramach inwestycji powstaną cztery węzły: dwa istniejące zostaną zmodernizowane, a dwa nowe – Podgórz i Czerniewice – umożliwią sprawny dojazd do Torunia i odciążą istniejące drogi. Inwestycja poprawi komfort podróży, umożliwiając tranzyt drogowy poza przeciążoną DK10, a podpisane porozumienia z samorządami zapewniają spójność działań i wsparcie finansowe dla realizacji inwestycji - cztytamy w komunikacie MZD.

Cały odcinek między Bydgoszczą a Toruniem ma być przejezdny najpóźniej do 2028 roku. - Dzięki włączeniu w europejską sieć transportową TEN-T, odcinek S10 staje się ważnym ogniwem międzynarodowych korytarzy transportowych. To dodatkowy impuls dla rozwoju gospodarczego, który przyciąga inwestorów, ułatwia handel i wspiera lokalne społeczności - podsumowuje Agnieszka Kobus-Pęńsko.

Galeria ze zdjęciami: Trwa budowa czwartego odcinka drogi ekspresowej S10 między Bydgoszczą a Toruniem

3