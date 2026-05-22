Potężny pożar na poligonie wojskowym w Toruniu. Kłęby dymu widoczne z daleka

Maria Nowak
Maria Nowak
Konrad Marzec
Konrad Marzec
Renata Grudzińska
2026-05-22 14:30

W piątkowe popołudnie, 22 maja 2026 roku, toruńskie służby ratunkowe zostały postawione na nogi w związku z rozległym pożarem trawy na terenie poligonu wojskowego. Do walki z żywiołem ruszają wciąż nowe zastępy strażackie, próbując opanować niebezpieczną sytuację.

Pożar na poligonie w Toruniu

i

Autor: Błażej Antonowicz / KM PSP w Toruniu / Facebook/ Materiały prasowe Pożar na poligonie w Toruniu

Aktualizacja 15:00

Na ten moment z żywiołem walczy ok. 20 zastępów straży. Rzeczniczka KM PSP w Toruniu poinformowała Radio ESKA, że na miejsce dotarły cysterny z Inowrocławia i Bydgoszczy. Służby są wspomagane przez dwa dromadery. Załoga helikoptera prowadzi zrzuty wody. 

Pożar na poligonie wojskowym w Toruniu. Wiele zastępów w akcji

W rozmowie z reporterką Radia ESKA Toruń doniesienia o szalejącym żywiole na terenach wojskowych potwierdziła mł. bryg. Aleksandra Starowicz, pełniąca funkcję oficera prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. - Ok. godziny 12:20 otrzymaliśmy zgłoszenie. Na chwilę obecną mamy zadysponowane 13 zastępów straży, część jest jeszcze w drodze - powiedziała przed godziną 14 Starowicz.

Aby skutecznie zdusić ogień, ratownicy prowadzą intensywne działania zapobiegające dalszemu rozchodzeniu się płomieni. Zgodnie z oficjalnym komunikatem strażaków, w niezwykle wymagającej operacji gaśniczej uczestniczą liczne siły ratownicze Państwowej, Wojskowej i Ochotniczej Straży Pożarnej:

  • Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze nr 1 i 2 z Torunia oraz zastęp z Chełmży,
  • ochotnicy włączeni do KSRG z Gronowa,
  • druhowie z OSP KSRG w Dobrzejewicach,
  • zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej stacjonujące w Łążynie,
  • jednostka OSP z miejscowości Toporzysko,
  • strażacy ochotnicy z KSRG Grębocin,
  • Wojskowa Straż Pożarna CSWRiA,
  • członkowie OSP KSRG Szembekowo,
  • wsparcie z powietrza w postaci śmigłowca oraz dwóch samolotów gaśniczych Dromader,
  • specjalistyczny wóz dowodzenia i łączności z JRG Świecie.

Okolice ulicy Jana Drzymały w Toruniu to obecnie główny obszar intensywnej walki z niebezpiecznym żywiołem. - Wielki podziw i szacunek! Dzięki za Waszą pracę - napisał pan Marek. Materiał będzie aktualizowany.

Pożar na Lubelszczyźnie. Polska wstrzymała oddech

Wszelkie doniesienia o pożarach niezmiennie wywołują w społeczeństwie ogromne poruszenie. Warto przypomnieć sytuację z początku maja, kiedy to cała Polska z niepokojem obserwowała dramatyczne wydarzenia na Lubelszczyźnie. Służby toczyły tam heroiczną batalię z ogromnym pożarem rozprzestrzeniającym się w lasach iglastych. Ogień błyskawicznie pochłaniał kolejne połacie terenu, a nad ranem powierzchnia zgliszcz przekroczyła już 300 hektarów. Najbardziej tragicznym wymiarem tej katastrofy była jednak śmierć człowieka. W trakcie prowadzenia podniebnej akcji gaśniczej życie stracił pilot maszyny typu Dromader.

Czytaj tutaj: Katastrofa Dromadera na Lubelszczyźnie pod lupą śledczych. Za sterami siedział wybitny lotnik

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Polecany artykuł:

Tajemnicza śmierć 20-letniego Emila na toruńskim SOR-ze. Prokuratura ponownie b…
Test. Egzaminy na uprawnienia budowlane 2018 - ochrona przeciwpożarowa
Pytanie 1 z 10
Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych?
Lubelskie. Ewakuacja zwierząt z pobliskiego schroniska na terenach objętego pożarem
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR TORUŃ