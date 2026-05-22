Potężny pożar na poligonie wojskowym w Toruniu. Kłęby dymu widoczne z daleka

Aktualizacja 15:00

Na ten moment z żywiołem walczy ok. 20 zastępów straży. Rzeczniczka KM PSP w Toruniu poinformowała Radio ESKA, że na miejsce dotarły cysterny z Inowrocławia i Bydgoszczy. Służby są wspomagane przez dwa dromadery. Załoga helikoptera prowadzi zrzuty wody.

Pożar na poligonie wojskowym w Toruniu. Wiele zastępów w akcji

W rozmowie z reporterką Radia ESKA Toruń doniesienia o szalejącym żywiole na terenach wojskowych potwierdziła mł. bryg. Aleksandra Starowicz, pełniąca funkcję oficera prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. - Ok. godziny 12:20 otrzymaliśmy zgłoszenie. Na chwilę obecną mamy zadysponowane 13 zastępów straży, część jest jeszcze w drodze - powiedziała przed godziną 14 Starowicz.

Aby skutecznie zdusić ogień, ratownicy prowadzą intensywne działania zapobiegające dalszemu rozchodzeniu się płomieni. Zgodnie z oficjalnym komunikatem strażaków, w niezwykle wymagającej operacji gaśniczej uczestniczą liczne siły ratownicze Państwowej, Wojskowej i Ochotniczej Straży Pożarnej:

Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze nr 1 i 2 z Torunia oraz zastęp z Chełmży,

ochotnicy włączeni do KSRG z Gronowa,

druhowie z OSP KSRG w Dobrzejewicach,

zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej stacjonujące w Łążynie,

jednostka OSP z miejscowości Toporzysko,

strażacy ochotnicy z KSRG Grębocin,

Wojskowa Straż Pożarna CSWRiA,

członkowie OSP KSRG Szembekowo,

wsparcie z powietrza w postaci śmigłowca oraz dwóch samolotów gaśniczych Dromader,

specjalistyczny wóz dowodzenia i łączności z JRG Świecie.

Okolice ulicy Jana Drzymały w Toruniu to obecnie główny obszar intensywnej walki z niebezpiecznym żywiołem. - Wielki podziw i szacunek! Dzięki za Waszą pracę - napisał pan Marek. Materiał będzie aktualizowany.

Pożar na Lubelszczyźnie. Polska wstrzymała oddech

Wszelkie doniesienia o pożarach niezmiennie wywołują w społeczeństwie ogromne poruszenie. Warto przypomnieć sytuację z początku maja, kiedy to cała Polska z niepokojem obserwowała dramatyczne wydarzenia na Lubelszczyźnie. Służby toczyły tam heroiczną batalię z ogromnym pożarem rozprzestrzeniającym się w lasach iglastych. Ogień błyskawicznie pochłaniał kolejne połacie terenu, a nad ranem powierzchnia zgliszcz przekroczyła już 300 hektarów. Najbardziej tragicznym wymiarem tej katastrofy była jednak śmierć człowieka. W trakcie prowadzenia podniebnej akcji gaśniczej życie stracił pilot maszyny typu Dromader.

