Nie żyje 17-latek porażony prądem. Prokuratura wyjaśnia okoliczności dramatu

Adrian Teliszewski
2026-05-24 17:12

We Włocławku doszło do niewyobrażalnej tragedii. W sobotę (23 maja), na jednej z posesji przy ulicy Modzerowskiej, zaledwie 17-latek został porażony prądem. Na miejsce został wezwany śmigłowiec LPR. Niestety walka o życie poszkodowanego została przegrana. Jak podaje TVN24, nastolatek zmarł.

  • W sobotę około godziny 14 we Włocławku, na posesji przy ulicy Modzerowskiej, 17-letni chłopak został porażony prądem.
  • Mimo natychmiastowej reanimacji prowadzonej przez strażaków i zespół ratownictwa medycznego, życia nastolatka nie udało się uratować.
  • Okoliczności tragicznego zdarzenia wyjaśnia prokuratura, która wraz z biegłymi prowadzi dochodzenie.

Tragiczny wypadek we Włocławku. 17-latek porażony prądem

Do dramatycznego zdarzenia doszło w sobotnie popołudnie, około godziny 14:00, na terenie jednej z posesji usytuowanych przy ulicy Modzerowskiej w Włocławku. Wezwanie do służb ratunkowych było alarmujące – informowano o młodym mężczyźnie, który został porażony prądem. W ciągu zaledwie kilku minut na miejsce ruszyły zastępy straży pożarnej, patrole policji oraz zespół ratownictwa medycznego. Skala zagrożenia była tak duża, że podjęto decyzję o wezwaniu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, którego śmigłowiec szybko wylądował w pobliżu miejsca tragedii, niosąc nadzieję na ratunek. Niestety, okazało się, że mimo błyskawicznej reakcji życia 17-latka nie udało się uratować.

Jak przekazał w rozmowie z tvn24.pl bryg. Mariusz Bladoszewski, ze straży pożarnej we Włocławku, „po przybyciu na miejsce strażacy stwierdzili brak funkcji życiowych u 17-latka i natychmiast podjęli resuscytację. Niestety, mimo prowadzonych działań ratunkowych, życia nastolatka nie udało się uratować”.

Jak doszło do wypadku?

Na miejscu tragedii, obok służb ratunkowych, szybko pojawili się funkcjonariusze policji, którzy rozpoczęli wstępne czynności mające na celu zabezpieczenie miejsca i ustalenie pierwszych faktów. Podkom. Renata Wróblewska-Czaplicka z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku potwierdziła, że „ze wstępnych ustaleń wynika, że na terenie jednej z posesji doszło do porażenia prądem 17-latka”. Podkreśliła również, że „na miejscu pracował prokurator z biegłymi do spraw patomorfologii, do spraw BHP i energetyki. Ciało zmarłego zostało zabezpieczone w celu wykonania sekcji zwłok”.

Groby ofiar wypadku w Smykowie 
