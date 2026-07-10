Stoisko z jagodziankami przy DK 91

O niezwykłym miejscu poinformował w ostatnim czasie jeden z internautów, który podczas powrotu z urlopu w Trójmieście w kierunku Grudziądza zatrzymał się przy stoisku z bułeczkami i podzielił się historią w mediach społecznościowych.

Jagodzianki za 5 zł wsparciem dla zwierząt

Jak relacjonuje autor wpisu, podczas podróży jedną z bocznych dróg przy DK 91 natrafił przed jednym z domów na niewielkie samoobsługowe stoisko. Można było tam kupić domowe bułeczki z jagodami. Cena jednej sztuki wynosiła zaledwie 5 zł. Autor posta przyznał, że wypieki okazały się prawdziwą niespodzianką, a po spróbowaniu żałował nawet, że nie kupił wszystkich dostępnych sztuk.

Na jednej z bocznych dróg, przed jednym z okolicznych domów napotkaliśmy takie oto stoisko samoobsługowe. Kupiliśmy dwie nabite jagodami bułeczki. Za jedyne 5 zł 😯 teraz żałuję, że nie wykupiliśmy wszystkich.... Zjedliśmy pyszne jagodzianki i dołożyliśmy cegiełkę żeby wesprzeć małą Zuzię w pomocy zwierzątkom [...] - czytamy w poście na grupie Toruń Ogłoszenia.

Zuzia razem z babcią pomaga bezdomnym zwierzętom

Na stoisku znajdowała się kartka przygotowana przez Zuzię. Dziewczynka poinformowała, że razem z babcią piecze bułeczki, a pieniądze ze sprzedaży chce przeznaczyć dla biednych i bezdomnych psów oraz kotów ze schroniska.

Razem z babcią upiekłyśmy pyszne bułeczki z jagodami. Pieniążki zebrane ze sprzedaży chcę przeznaczyć dla biednych i bezdomnych piesków oraz kotków ze schroniska. Proszę częstować się bułeczkami. Pieniążki proszę wrzucać do słoiczka. Można też płacić blikiem [...] - napisała dziewczynka na kartonie przy drodze.

Co ciekawe, stoisko działa w wyjątkowo prosty sposób. Nie ma przy nim osoby sprzedającej - każdy, kto chce kupić bułeczkę, sam zostawia pieniądze i zabiera wypiek.