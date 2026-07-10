Samoobsługowe stoisko przy DK 91. Mała Zuzia sprzedaje bułeczki i zbiera na zwierzęta

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-10 11:56

Przy jednej z bocznych dróg w pobliżu DK 91 pojawiło się niewielkie samoobsługowe stoisko, które przyciąga uwagę nie tylko świeżymi jagodziankami, ale przede wszystkim wyjątkowym celem. Za sprzedażą domowych bułeczek stoi bowiem mała Zuzia, która postanowiła przeznaczyć zebrane pieniądze na pomoc bezdomnym psom i kotom.

Pusta leśna droga, a obok na wstawce tekturowy znak Zuzi o sprzedaży jagodzianek. O akcji pomocowej przeczytasz na SE.
Autor: groups/torunskieogloszenia/ Facebook

Stoisko z jagodziankami przy DK 91

O niezwykłym miejscu poinformował w ostatnim czasie jeden z internautów, który podczas powrotu z urlopu w Trójmieście w kierunku Grudziądza zatrzymał się przy stoisku z bułeczkami i podzielił się historią w mediach społecznościowych.

Jagodzianki za 5 zł wsparciem dla zwierząt

Jak relacjonuje autor wpisu, podczas podróży jedną z bocznych dróg przy DK 91 natrafił przed jednym z domów na niewielkie samoobsługowe stoisko. Można było tam kupić domowe bułeczki z jagodami. Cena jednej sztuki wynosiła zaledwie 5 zł. Autor posta przyznał, że wypieki okazały się prawdziwą niespodzianką, a po spróbowaniu żałował nawet, że nie kupił wszystkich dostępnych sztuk.

Na jednej z bocznych dróg, przed jednym z okolicznych domów napotkaliśmy takie oto stoisko samoobsługowe. Kupiliśmy dwie nabite jagodami bułeczki. Za jedyne 5 zł 😯 teraz żałuję, że nie wykupiliśmy wszystkich.... Zjedliśmy pyszne jagodzianki i dołożyliśmy cegiełkę żeby wesprzeć małą Zuzię w pomocy zwierzątkom [...] - czytamy w poście na grupie Toruń Ogłoszenia.

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Zuzia razem z babcią pomaga bezdomnym zwierzętom

Na stoisku znajdowała się kartka przygotowana przez Zuzię. Dziewczynka poinformowała, że razem z babcią piecze bułeczki, a pieniądze ze sprzedaży chce przeznaczyć dla biednych i bezdomnych psów oraz kotów ze schroniska.

Razem z babcią upiekłyśmy pyszne bułeczki z jagodami. Pieniążki zebrane ze sprzedaży chcę przeznaczyć dla biednych i bezdomnych piesków oraz kotków ze schroniska. Proszę częstować się bułeczkami. Pieniążki proszę wrzucać do słoiczka. Można też płacić blikiem [...] - napisała dziewczynka na kartonie przy drodze.

Co ciekawe, stoisko działa w wyjątkowo prosty sposób. Nie ma przy nim osoby sprzedającej - każdy, kto chce kupić bułeczkę, sam zostawia pieniądze i zabiera wypiek.

Pusta leśna droga, a obok na wstawce tekturowy znak Zuzi o sprzedaży jagodzianek. O akcji pomocowej przeczytasz na SE.
Autor: groups/torunskieogloszenia/ Facebook

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