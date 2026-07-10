Śmierć młodej piłkarki. Zosia miała tylko 11 lat. "Graj dalej w Niebie"

Zmarła 11-letnia Zosia, piłkarka Akademii Sportu Stomil Olsztyn.

Klub poinformował, że dziewczynka od pewnego czasu zmagała się z bardzo ciężką chorobą.

Zosię żegnają nie tylko trenerzy i koleżanki z drużyny, ale też kibice oraz kluby z innych miast.

Bliscy pożegnali zmarłego piłkarza z Trzebuski

Zmarła młoda piłkarka

Informację o śmierci 11-letniej Zosi przekazała Akademia Sportu Stomil Olsztyn - sekcja piłki nożnej kobiet. W opublikowanym wpisie klub pożegnał swoją młodą zawodniczkę.

„Niestety, ale czasem i takie wiadomości mamy do przekazania... Dziś dowiedzieliśmy się o śmierci naszej 11-letniej piłkarki, Zosi Wymentowskiej...” - napisano w komunikacie. Z dalszej części wpisu wynika, że Zosia była dziewczynką pełną energii, bardzo aktywną i ciekawą świata. Kochała sport, uwielbiała piłkę nożną, ale nie ograniczała się tylko do boiska. Pływała, brała udział w kreatywnych zajęciach i dobrze radziła sobie w szkole.

„Zawsze uśmiechnięta”. Klub wspomina 11-latkę

We wpisie Stomilu nie brakuje poruszających słów o tym, jaka była Zosia i jak zapamiętają ją osoby, które miały okazję ją poznać.

„Na pewno wielu z Was ją pamięta jako pełną energii, aktywną i ciekawą świata dziewczynę. Zawsze uśmiechnięta, uwielbiała sport, grę w piłkę nożną, pływała, spędzała wiele czasu na kreatywnych zajęciach, była świetną uczennicą. Niestety, od pewnego czasu zmagała się z bardzo ciężką chorobą” - przekazał klub. Stomil przypomniał też, że wokół Zosi w ostatnim czasie zorganizowano wiele akcji pomocowych. W ich organizację angażowała się cała klubowa społeczność.

Poruszające pożegnania w sieci

Pod wpisem pojawiło się wiele komentarzy od osób, które znały Zosię albo śledziły jej walkę z chorobą. Widać w nich ogromny smutek i niedowierzanie.

„Zosia... jeszcze niedawno mówiłyśmy sobie dzień dobry. Szłaś uśmiechnięta z bratem i mamą z lodami” - napisała jedna z osób. Inni żegnają dziewczynkę krótkimi, ale bardzo poruszającymi słowami: „Zosia, graj dalej w niebie”. Wyrazy współczucia płyną też spoza Olsztyna. Kondolencje przekazali m.in. kibice Legia Ladies z Warszawy oraz osoby związane ze środowiskiem piłkarskim z Piły.

„Drodzy rodzice, rodzino, przyjaciele Zosi. Prosimy, przyjmijcie od nas, od całej społeczności Stomilu Olsztyn najszczersze wyrazy współczucia. Jesteśmy i będziemy myślami z Wami w tych najcięższych w życiu chwilach...” - czytamy.