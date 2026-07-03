Odkopali szkielet zaginionego nad rzeką. Ciało leżało w ziemi ponad 20 lat

Znaleźli zaginionego po ponad 20 latach. Ciało Stanisława Hornowicza było zakopane przy Łynie

Funkcjonariuszom udało się zidentyfikować mężczyznę, którego ciało zostało odnalezione w rejonie rzeki Łyny w Olsztynie. Potwierdzono, że to urodzony w 1958 roku Stanisław Hornowicz. Śledztwem zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Olsztynie i lokalna Komenda Wojewódzka Policji. Makabrycznego odkrycia we wrześniu 2025 roku dokonała przypadkowo dwójka młodych ludzi. Zwłoki umieszczono w ziemi w miejscu, które z założenia miało skutecznie ukryć zbrodnię. Ze wstępnych oględzin wynikało, że do zgonu najprawdopodobniej przyczyniły się osoby trzecie, co skłoniło prokuraturę do rozpoczęcia śledztwa w kierunku zabójstwa nieznanego jeszcze wówczas człowieka.

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Obok wykopanego szkieletu nie zabezpieczono żadnych dokumentów tożsamości. Biegły medycyny sądowej wstępnie oszacował wiek zmarłego na 40 do 55 lat, a czas przebywania ciała w ziemi na co najmniej kilkanaście lat. Przełomem w prowadzonym postępowaniu okazały się dopiero badania genetyczne. Informacje z bazy danych policji pozwoliły na dotarcie do krewnych i potwierdzenie tożsamości zmarłego. Okazało się, że zmarły Stanisław Hornowicz od czasu rozwodu w 1998 roku prowadził życie bez stałego miejsca zamieszkania. Poszukiwał go Sąd Rejonowy w Olsztynie celem odbycia wyroku pozbawienia wolności.

Mroczna tajemnica sprzed lat ujrzała światło dzienne. I to dosłownie.We wrześniu 2025 roku dwie młode osoby przypadkowo natrafiły na ludzkie szczątki zakopane w ziemi w okolicy Łyny w Olsztynie. O tym odkryciu powiadomieni zostali policjanci i prokuratura.Już wstępne oględziny… pic.twitter.com/3DuqjkEd7V— KWP w Olsztynie (@KWP_Olsztyn) July 1, 2026

Mężczyzna miał na koncie wyroki związane między innymi z próbami wyłudzeń finansowych i używaniem skradzionych, sfałszowanych dokumentów tożsamości. Siedział w olsztyńskim Areszcie Śledczym i w Zakładzie Karnym w Barczewie. Ostatni raz Hornowicz był widziany w gmachu sądu pod koniec 2003 roku. Od tamtego momentu przestał stawiać się na wezwania, a patrole policji wielokrotnie bezskutecznie odwiedzały jego rzekome miejsce zamieszkania. W kwietniu 2004 roku jedna z sąsiadek zeznała, że ostatni raz widziała zaginionego dwa miesiące wcześniej.

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Teraz kryminalni skupiają się na odtworzeniu ostatnich chwil życia ofiary. Starają się ustalić miejsca jego pobytu, krąg znajomych i kontakty sprzed ponad dwóch dekad. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą wnieść nowe informacje do tego śledztwa. Osoby posiadające wiedzę w tej sprawie mogą kontaktować się z Wydziałem Kryminalnym KWP w Olsztynie telefonicznie pod numerem 786 458 805 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]. Służby gwarantują pełną anonimowość i dyskrecję zgłaszającym.