12 ofiar wypadku na Węgrzech zidentyfikowanych! Służby wydały komunikat

Zidentyfikowano wszystkie ofiary wypadku polskiego autokaru na Węgrzech

We wtorek wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała o identyfikacji wszystkich pasażerów, którzy ponieśli śmierć w tragicznym wypadku na Węgrzech. Jeszcze w poniedziałek znana była tożsamość zaledwie siedmiu zmarłych, jednak ostatecznie udało się ustalić nazwiska pozostałej piątki.

Władze w Polsce dysponują już dokumentacją potwierdzającą tożsamość trzech osób z tej ostatniej grupy. Wciąż trwa oczekiwanie na dostarczenie akt dotyczących dwóch kolejnych zmarłych. Potwierdzono, że wszystkie ofiary śmiertelne to dorośli mieszkańcy Podkarpacia.

Węgierskie służby nie zakończyły jeszcze sekcji zwłok. Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej Attila Janasoczki z miejscowej policji, procedury te potrwają prawdopodobnie do piątku, 21 sierpnia. Dopiero po ich zakończeniuciała będą mogły zostać przetransportowane do kraju i przekazane stronie polskiej.

W rejonie tragedii wciąż przebywa psycholog który udał się za granicę w towarzystwie jednej z rodzin. Jego zadaniem jest wsparcie bliskich zmarłych oraz opieka nad poszkodowanymi pacjentami leczonymi w lokalnych szpitalach.

Sonda Czy po tej tragedii powinny zostać zwiększone kontrole bezpieczeństwa dalekobieżnych przewozów autokarowych? Tak Nie Trudno powiedzieć

Katastrofa polskiego autokaru. Pielgrzymi z Podkarpacia wracali z Medziugorje

Dramat rozegrał się w niedzielę około godziny pierwszej w nocy na odcinku autostrady M3 w okolicach miejscowości Mezőkeresztes. Pojazdem podróżowało łącznie 59 obywateli Polski, którzy wracali z pielgrzymki do bośniackiego Medziugorje. Bilans tragedii to 12 ofiar śmiertelnych, 10 pasażerów w stanie bardzo ciężkim oraz 37 lżej rannych. Z pierwszych ustaleń węgierskich funkcjonariuszy wynika, że siedzący za kierownicą mężczyzna prawdopodobnie zasnął w trakcie jazdy, w związku z czym trafił do aresztu. Niezależne postępowanie w tej sprawie wszczęła również Prokuratura Okręgowa w Krośnie, współpracując ze śledczymi na Węgrzech.

W @puwrzeszow trwa posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zwołane dziś rano w związku z tragicznym wypadkiem polskiego autokaru na Węgrzech.Podkarpacką Policję reprezentuje insp. Jacek Juwa - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie.📷 Zdjęcia Jerzy… pic.twitter.com/jmB6SdMbCq— Podkarpacka Policja (@Rz_Policja) August 16, 2026