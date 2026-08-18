12 ofiar wypadku na Węgrzech zidentyfikowanych! Służby wydały komunikat

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-08-18 16:40

Zakończył się proces identyfikacji wszystkich dwunastu osób, które straciły życie w katastrofie polskiego autobusu na Węgrzech. Zmarli to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego. Węgierscy śledczy nadal przeprowadzają sekcje zwłok, które zgodnie z planem potrwają do piątku, 21 sierpnia. Dopiero po tych czynnościach ciała zostaną wydane polskim władzom.

Zidentyfikowano wszystkie ofiary wypadku polskiego autokaru na Węgrzech

We wtorek wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul poinformowała o identyfikacji wszystkich pasażerów, którzy ponieśli śmierć w tragicznym wypadku na Węgrzech. Jeszcze w poniedziałek znana była tożsamość zaledwie siedmiu zmarłych, jednak ostatecznie udało się ustalić nazwiska pozostałej piątki.

Władze w Polsce dysponują już dokumentacją potwierdzającą tożsamość trzech osób z tej ostatniej grupy. Wciąż trwa oczekiwanie na dostarczenie akt dotyczących dwóch kolejnych zmarłych. Potwierdzono, że wszystkie ofiary śmiertelne to dorośli mieszkańcy Podkarpacia.

Węgierskie służby nie zakończyły jeszcze sekcji zwłok. Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej Attila Janasoczki z miejscowej policji, procedury te potrwają prawdopodobnie do piątku, 21 sierpnia. Dopiero po ich zakończeniuciała będą mogły zostać przetransportowane do kraju i przekazane stronie polskiej.

W rejonie tragedii wciąż przebywa psycholog który udał się za granicę w towarzystwie jednej z rodzin. Jego zadaniem jest wsparcie bliskich zmarłych oraz opieka nad poszkodowanymi pacjentami leczonymi w lokalnych szpitalach.

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Katastrofa polskiego autokaru. Pielgrzymi z Podkarpacia wracali z Medziugorje

Dramat rozegrał się w niedzielę około godziny pierwszej w nocy na odcinku autostrady M3 w okolicach miejscowości Mezőkeresztes. Pojazdem podróżowało łącznie 59 obywateli Polski, którzy wracali z pielgrzymki do bośniackiego Medziugorje. Bilans tragedii to 12 ofiar śmiertelnych, 10 pasażerów w stanie bardzo ciężkim oraz 37 lżej rannych. Z pierwszych ustaleń węgierskich funkcjonariuszy wynika, że siedzący za kierownicą mężczyzna prawdopodobnie zasnął w trakcie jazdy, w związku z czym trafił do aresztu. Niezależne postępowanie w tej sprawie wszczęła również Prokuratura Okręgowa w Krośnie, współpracując ze śledczymi na Węgrzech.

Wiesław Dudek miał jechać autokarem, który miał wypadek na Węgrzech
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KATASTROFA AUTOKARU