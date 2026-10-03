Nie żyje dziecięca gwiazda. Ośmiolatka zmarła kilka dni po ostatnim występie przed publicznością

Wiele uzdolnionych dzieci rozpoczyna karierę artystyczną w bardzo młodym wieku. W Japonii dużą popularnością cieszą się formacje, gdzie młodzi wykonawcy mogą zdobywać cenne szlify pod kierunkiem specjalistów. Niestety, w jednej z takich grup doszło do tragedii. W wyniku niespodziewanej choroby odeszła ośmioletnia Runa, będąca obiecującą członkinią zespołu.

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Nie żyje Runa Hirata. 8-letnia wokalistka koncertowała kilka dni wcześniej

Smutne doniesienia o odejściu dziecka zostały przekazane przez bliskich i agencję artystyczną artystki. Runa Hirata, która przyszła na świat w kwietniu 2018 roku, zmarła w piątek, 25 września, wczesnym rankiem, około godziny 4:00. Informację podano do publicznej wiadomości dopiero po tym, jak zakończyły się uroczystości pogrzebowe o charakterze prywatnym.

Dziewczynka zmarła podczas hospitalizacji z powodu nagłej dolegliwości, a wszystko to wydarzyło się zaledwie pięć dni po jej ostatnim scenicznym występie. Po zejściu z estrady ośmiolatka chętnie pozowała do zdjęć, którymi potem podzieliła się w internecie. Runa była częścią projektu DIANNA, gdzie z powodzeniem uczyła się śpiewu oraz tańca.

Przyczyny śmierci młodziutkiej gwiazdy. Bliscy opublikowali wzruszające oświadczenie

Według informacji pojawiających się w japońskiej prasie, przyczyną śmierci dziewczynki było ostre zapalenie mięśnia sercowego. Ta groźna dolegliwość była wynikiem powikłań grypy i miała bardzo gwałtowny charakter. Warto pamiętać, że u najmłodszych pacjentów takie schorzenia potrafią być znacznie bardziej niebezpieczne niż u dorosłych. W obliczu niewyobrażalnej straty, bliscy Runy poprosili o spokój oraz przekazali przejmującą wiadomość.

- Jedna trzecia życia Runy upłynęła na byciu idolką. Kochała wszystkich wokół siebie. Jeśli to możliwe, prosimy, zachowajcie dla niej kącik w swoich sercach jako dla wiecznej idolki - czytamy.

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