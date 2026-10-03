Nie żyje dziecięca gwiazda. Ośmiolatka zmarła kilka dni po ostatnim występie przed publicznością

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-10-03 19:04

Tragiczne doniesienia napłynęły z Japonii. Ośmioletnia Runa Hirata, rozwijająca swój talent w grupie artystycznej DIANNA Project, niespodziewanie zmarła. Zaledwie kilka dni przed śmiercią dziewczynka dała jeszcze występ na scenie. Co doprowadziło do tej tragedii? Rodzina młodej wokalistki wystosowała oświadczenie.

Uśmiechnięta Runa Hirata na środku ulicy z rozłożonymi rękami. O śmierci ośmioletniej gwiazdy przeczytasz na SE.
Autor: @DP_HIRATALUNA/ X (Twitter)

Wiele uzdolnionych dzieci rozpoczyna karierę artystyczną w bardzo młodym wieku. W Japonii dużą popularnością cieszą się formacje, gdzie młodzi wykonawcy mogą zdobywać cenne szlify pod kierunkiem specjalistów. Niestety, w jednej z takich grup doszło do tragedii. W wyniku niespodziewanej choroby odeszła ośmioletnia Runa, będąca obiecującą członkinią zespołu.

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Nie żyje Runa Hirata. 8-letnia wokalistka koncertowała kilka dni wcześniej

Smutne doniesienia o odejściu dziecka zostały przekazane przez bliskich i agencję artystyczną artystki. Runa Hirata, która przyszła na świat w kwietniu 2018 roku, zmarła w piątek, 25 września, wczesnym rankiem, około godziny 4:00. Informację podano do publicznej wiadomości dopiero po tym, jak zakończyły się uroczystości pogrzebowe o charakterze prywatnym.

Dziewczynka zmarła podczas hospitalizacji z powodu nagłej dolegliwości, a wszystko to wydarzyło się zaledwie pięć dni po jej ostatnim scenicznym występie. Po zejściu z estrady ośmiolatka chętnie pozowała do zdjęć, którymi potem podzieliła się w internecie. Runa była częścią projektu DIANNA, gdzie z powodzeniem uczyła się śpiewu oraz tańca.

Przyczyny śmierci młodziutkiej gwiazdy. Bliscy opublikowali wzruszające oświadczenie

Według informacji pojawiających się w japońskiej prasie, przyczyną śmierci dziewczynki było ostre zapalenie mięśnia sercowego. Ta groźna dolegliwość była wynikiem powikłań grypy i miała bardzo gwałtowny charakter. Warto pamiętać, że u najmłodszych pacjentów takie schorzenia potrafią być znacznie bardziej niebezpieczne niż u dorosłych. W obliczu niewyobrażalnej straty, bliscy Runy poprosili o spokój oraz przekazali przejmującą wiadomość.

- Jedna trzecia życia Runy upłynęła na byciu idolką. Kochała wszystkich wokół siebie. Jeśli to możliwe, prosimy, zachowajcie dla niej kącik w swoich sercach jako dla wiecznej idolki - czytamy.

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