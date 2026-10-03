Nie żyje wybitny aktor. Bardzo smutne wieści

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-10-03 14:02

Smutne wieści ze świata polskiej kultury. Nie żyje Przemysław Branny, ceniony aktor teatralny i filmowy oraz pieśniarz. Artysta miał 55 lat. O jego śmierci poinformował krakowski Teatr Bagatela, z którym Branny był związany przez ponad trzy dekady. Teatr pożegnał go jako wybitnego aktora, ale przede wszystkim pięknego człowieka, męża, ojca, brata, przyjaciela i kolegę.

Przemysław Branny nie żyje. Poruszające słowa pożegnania

3 października 2026 dotarła wiadomość o śmierci Przemysława Brannego. Aktor przez lata był jedną z ważnych postaci krakowskiego Teatru Bagatela. Jego odejście poruszyło środowisko teatralne. Informację przekazała sama scena, z którą artysta był związany od lat 90.

Drodzy Widzowie, Kochani, z niewysłowionym smutkiem i głębokim bólem piszemy, że odszedł od nas wybitny aktor - Przemysław Branny - przekazano w komunikacie Teatru Bagatela.

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Śmierć Przemysława Brannego. Teatr pożegnał wybitnego aktora

Przemysław Branny urodził się w 1970 roku w Czeskim Cieszynie. Z teatrem zetknął się już jako dziecko, występując na Scenie Polskiej Teatru Cieszyńskiego. W 1993 roku ukończył krakowską PWST, gdzie kształcił się m.in. pod kierunkiem Krystiana Lupy i Jerzego Stuhra.  

Na stałe związał się jednak z Teatrem Bagatela. Przez ponad 30 lat występował w kolejnych spektaklach, wcielając się w bardzo różnorodne postaci. Był aktorem dramatycznym, ale również śpiewał. W swoim dorobku miał role w przedstawieniach opartych na twórczości m.in. Shakespeare’a, Czechowa, Słowackiego czy Gombrowicza.  

Branny pojawiał się także w filmie i telewizji. Jedną z jego ważniejszych ról filmowych była kreacja w "Śmierci jak kromka chleba" w reżyserii Kazimierza Kutza. Artysta występował ponadto w programach muzycznych i rozrywkowych TVP, spektaklach Teatru Telewizji oraz współpracował z krakowskim kabaretem Loch Camelot.

Nie ograniczał się jednak wyłącznie do aktorstwa. Był również wokalistą i laureatem licznych nagród artystycznych. W 2005 roku otrzymał I Nagrodę wspólnie z Olgą Szomańską i Piotrem Rubikiem podczas Festiwalu Jedynki w Sopocie. Występował także w dużych koncertach i widowiskach muzycznych.

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Przemysław Branny nie żyje. Smutne wieści!
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