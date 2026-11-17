Kim jest Beata Ścibakówna?

Beata Ścibakówna (ur. 28 kwietnia 1968 roku w Zamościu) należy do grona cenionych polskich aktorek teatralnych, filmowych i telewizyjnych. W 1992 roku ukończyła Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Swoją karierę zawodową związała przede wszystkim ze stolicą. W latach 1992–1997 występowała na deskach Teatru Powszechnego, a od 1997 roku jest związana z zespołem Teatru Narodowego w Warszawie.

Ogólnopolską rozpoznawalność przyniosły jej role w popularnych serialach telewizyjnych, takich jak „Na dobre i na złe”, „Samo życie”, „Diagnoza” czy „Złotopolscy”. Występowała również w filmach cenionych polskich reżyserów, m.in. Roberta Glińskiego, Krystyny Jandy i Jacka Bromskiego.

W życiu prywatnym jest żoną aktora i reżysera Jana Englerta, z którym ma córkę Helenę, również związaną z aktorstwem. Kobieta słynie z tego, że niezwykle wspiera swoją córkę i nie ukrywa dumy z tego, co osiągnęła.

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Beata Ścibakówna w "Tańcu z Gwiazdami"?

Już wcześniej mąż Beaty Ścibakównej w rozmowie z "Super Expressem" stwierdził, że nie miał pomysłu na start w tanecznym show. Mężczyzna wprost odnosił się do swojego stanowiska i zasad. Jedynie wystąpił ze swoją córką, Heleną Englert podczas rodzinnego odcinka. Podczas Invest In Szczecin Open 2026 dziennikarz "Super Expressu" postanowił się dowiedzieć, czy Beata Ścibakówna miała propozycję udziału w "Tańcu z Gwiazdami". W przypadku rodzinnego odcinka z córką nie wiedziała, czy się deklarować, ponieważ na co dzień pracuje w teatrze i ma dosyć napięty grafik. Okazało się, że oferty do startu w programie dostawała wielokrotnie.

- Oczywiście, że dostawałam i to wielokrotnie! Ale tak jak wspomniałam, praca na etacie w teatrze repertuarowym na to nie pozwala. Nie mogę zniknąć czy zwolnić się na trzy miesiące z granych spektakli, zwłaszcza że nigdy nie wiadomo, w którym odcinku dany uczestnik odpadnie - powiedziała Ścibakówna dla "Super Expressu".

Jednocześnie warto zaznaczyć, że aktorka pojawiła się m.in. na widowni "Tańca z Gwiazdami", gdzie wspierała swoją córkę w walce o awans do kolejnego odcinka.