Druga płyta studyjna zatytułowana „HAPPIEST DAY OF MY LIFE” ukazała się w dorobku Paris Jackson w sierpniu bieżącego roku. Obecnie artystka szykuje się do promowania tego materiału poza granicami Stanów Zjednoczonych i właśnie ujawniła plany na trasę po Europie. Na mapie występów jedynej córki króla muzyki pop znalazła się także Polska. Utalentowana 28-letnia wokalistka zagra koncert w warszawskim klubie Palladium już 24 marca przyszłego roku. Nadchodzące wydarzenie będzie doskonałą okazją do niezwykle kameralnego spotkania z młodą gwiazdą oraz głębokiego wejścia w jej muzyczny świat.

Fabienne Wiśniewska wygląda jak Paris Jackson

Zdobywająca międzynarodową popularność piosenkarka prawdopodobnie nie ma pojęcia, że nad Wisłą żyje jej znana sobowtórka o bardzo zbliżonej historii rodzinnej. Chodzi o Fabienne Wiśniewską, będącą owocem związku Michała Wiśniewskiego oraz Mandaryny. Obie kobiety dorastały w blasku fleszy, a użytkownicy sieci od dłuższego czasu porównują córki ekscentrycznych gwiazdorów muzyki pop. Zaskakujący jest fakt, że wspólne cechy u popularnej Fabbki oraz amerykańskiej artystki zauważa również sama Mandaryna, która precyzyjnie określiła ten element.

Mandaryna komentuje podobieństwo Fabienne Wiśniewskiej do Paris Jackson

Zbieżność w wyglądzie zewnętrznym obu młodych kobiet nie umknęła uwadze mamy Fabienne, czyli Marty Wiśniewskiej. W rozmowie z Eską popularna Mandaryna wyznała, że jej córkę oraz pociechę króla popu łączy przede wszystkim niezwykle szlachetne i pełne elegancji spojrzenie.

To prawda. Widzę. Odrobinę. W oczach. Mają w nich coś takiego eleganckiego – powiedziała artystka.

Przyjrzyjcie się fotografiom przedstawiającym Fabienne Wiśniewską oraz Paris Jackson i oceńcie, czy faktycznie wyglądają jak rodzone siostry.

Mandaryna awansowała do półfinału "Tańca z Gwiazdami"