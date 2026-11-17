59-letnia gwiazda telewizji przekazała radosną nowinę!

W miniony weekend Magda Adamowicz, prezenterka pogody w stacji TVN, przekazała radosną informację. Razem ze swoim mężem Łukaszem powitali na świecie córeczkę. To pierwsze dziecko pary. Prezenterka opublikowała na Instagramie uroczy filmik, na którym pokazała nagranie prosto ze szpitalnego łóżka. W ramionach trzyma ukochaną córeczkę.

Radosną nowiną podzieliła się również gwiazda brytyjskiej telewizji - Renee Hoenderkamp. Doszło do tego podczas programu na żywo! Początkowo nic nie zapowiadało, że podzieli się tak osobistym wyznaniem. Omawianym materiale komentowano wypowiedź Angeli Rayner, byłej wicepremierki Wielkiej Brytanii. Jak informuje "LAD Bible" pewnym momencie Hoenderkamp przerwała wątek i ogłosiła radosną nowinę.

Mam dziś do przekazania pewne wieści, o których nikt nie wie, mianowicie, że wkrótce zostanę matką trójki dzieci. Obecnie jestem w 12. tygodniu ciąży z kolejnym dzieckiem - powiedziała prezenterka.

Słowa dziennikarki wywołały falę gratulacji. Jej współpracownicy również nie kryli radości. Renee Hoenderkamp na antenie poznała również płeć dziecka. Prezenterka przekroiła tort, który przełożony był kremem w różowym kolorze, co oznacza, że spodziewa się córki!

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Renee Hoenderkamp spodziewa się dziecka. Ogłosiła to na wizji

Spore zaskoczenie może wywołać wiek przyszłej matki. Renee Hoenderkamp ma bowiem 59 lat. Prezenterka GB News ma już dwoje dzieci – 37-letniego syna Caluma oraz ośmioletnią córkę Alice.

Pierwsze dziecko Renee Hoenderkamp urodziła mając zaledwie 21 lat. Na kolejne czekała aż trzydzieści lat. Gdy miała 51 lat, urodziła córeczkę. Na dziennikarkę spłynęła wtedy fala krytyki. Ta jednak nie przejmowała się złośliwościami.

Pomimo całego potępienia starszych matek, takich jak ja, mogę z ręką na sercu powiedzieć, że urodzenie dziecka po pięćdziesiątce to najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłam - mówiła.

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