Piotr Ligienza ma na koncie wiele ról. Gdzie grał serialowy Fabian Duda?

Piotr Ligienza z powodzeniem łączy występy w produkcjach telewizyjnych, filmowych i teatralnych z pracą w dubbingu. Dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie uzyskał w 2005 roku, jednak na scenie zadebiutował rok wcześniej w krakowskim Starym Teatrze. W kolejnych latach związał się z cenionymi stołecznymi placówkami, takimi jak Teatr Powszechny oraz Teatr Polonia, natomiast dziś pojawia się gościnnie na deskach teatrów w całej Polsce.

Publiczność doskonale zna go z filmu „RH+”, a także z lubianych telenowel, wśród których znajdują się „Na dobre i na złe”, „Pierwsza miłość” oraz „Barwy szczęścia”. Oprócz regularnych występów przed kamerą i na scenie, aktor bardzo często użycza swojego głosu w dubbingu.

W życiu prywatnym aktor jest żonaty i wychowuje dwoje dzieci.

Piotr Ligienza jako Duda zachwycił widzów. Zdradza kulisy Rancza

Piotr Ligienza zdradza kulisy castingu do serialu „Ranczo”

W obsadzie „Rancza” Piotr Ligienza wykreował jedną z najbardziej wyrazistych ról. Grany przez niego Fabian Duda zmieniał się i dojrzewał w każdym kolejnym sezonie produkcji. Aktor w rozmowie z serwisem VOX FM opowiedział o szczegółach swojego przesłuchania do tej roli. Jak się okazało, artysta nie posiadał wówczas telewizora i nie znał wcześniej serialu „Ranczo”.

„Akurat pamiętam ten dzień, kiedy się przygotowywałem do tego castingu. Byłem w teatrze, bo jeszcze byłem przed obroną pracy magisterskiej w Krakowie, w szkole teatralnej, ale już pracowałem w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Pamiętam, że spałem w pokoju gościnnym i tam przygotowywałem się do tego castingu. To był normalny, klasyczny casting. Pani Ewa Andrzejewska zadzwoniła, zaprosiła mnie. Chyba miałem casting z Martą (Chodorowską) i z Czarkiem Żakiem [...] Wiedziałem, że do tej roli startuję, ale nie miałem telewizora, więc nie oglądałem serialu i tak poszedłem troszeczkę w ciemno. Dostałem chyba jeden odcinek do przeczytania, tak żeby wiedzieć, o co chodzi. Trochę się stresowałem” - opowiadał Ligienza.

Zupełnie inaczej do sprawy podchodzili znajomi aktora, którzy świetnie znali tę produkcję. Wielu z nich było pod ogromnym wrażeniem wyzwania czekającego na Piotra Ligienzę.

„Wszystko było okej, do momentu, w którym ktoś mi powiedział: »Idziesz na casting do 'Rancza'? Rany, przecież to jest kultowy serial, super!«. Już wtedy, po tym pierwszym sezonie, miał swoich stałych fanów i ktoś właśnie ze znajomych, kto oglądał, mówił: »Wow, że do 'Rancza'«, myślisz sobie: »O kurczę, to jest duża sprawa«” - wspominał aktor w rozmowie z VOX FM.