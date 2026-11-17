"Friz i Wersow. W drodze": Michał Wiśniewski na premierze

W poniedziałkowy wieczór odbyła się premiera serial dokumentalnego "Friz i Wersow. W drodze". Do warszawskiej Kinoteki przybyło wiele gwiazd młodego pokolenia. Wśród młodych influencerów brylował również Michał Wiśniewski!

Lider Ich Troje jest pionierem gwiazdorskich reality show w Polsce. W latach 2003-2004 był gwiazdorem programu "Jestem jaki jestem", który miał pokazać jego codzienność. Towarzyszyła mu ówczesna żona, Marta Wiśniewska. Pod okiem kamer wzięli drugi, niezwykle ekstrawagancki ślub na Antarktydzie. Mówiono, że organizacja wydarzenia kosztowała między od jednego do dwóch milionów złotych.

Michał Wiśniewski został zaproszony do projektu gwiazd sieci - Karola "Friza" Wiśniewskiego oraz Weroniki "Wersow" Wiśniewskiej. Serial dokumentalny ma ukazać ich od innej strony. "Wiśnia" wystąpił gościnnie w jednym z odcinków.

Zobacz również: Michał Wiśniewski z Mandaryną brylowali na balu. Bawili się z Anną Marią Wesołowską!

Michał Wiśniewski udał się do kina w towarzystwie tajemniczej kobiety

Od ponad trzech dekad Michał Wiśniewski jest jednym z najpopularniejszych muzyków w Polsce. Można nie przepadać za artystyczną działalnością "Wiśni", ale jego nazwisko i charakterystyczną fryzurę kojarzy większość Polaków.

Szczególnie głośno jest o jego życiu uczuciowym. Wiśniewski jest właśnie w trakcie piątego rozwodu, ale serce już ma zajęte. W lipcu potwierdził związek z byłą żoną Martą Wiśniewską. Ta wiadomość bardzo ucieszyła internautów.

Jednak to nie Mandaryna towarzyszyła mu podczas wczorajszej premiery. Niemal na krok nie odstępowała go tajemnicza brunetka. Po zakończeniu wydarzenia razem wyszli z Kinoteki. Zmierzali do samochodu, gdy w pewnym momencie towarzyszka muzyka przed nim kucnęła. Prawdopodobnie pomagała mu zawiązać buty.

Nie da się ukryć, że łączy ich bliska relacja. Nic dziwnego! Tajemniczą kobietą jest bowiem długoletnia agentka i managerka Ich Troje - Dagmara! Odpowiada za sprawy wizerunkowe i medialne. Od czasu do czasu pojawia się w mediach społecznościowych grupy.

Zobacz również: Wieniawa nie widzi Mandaryny w finale "Tańca z Gwiazdami". Zaskakujące słowa jurorki show

40

Ich Troje świętuje 30-lecie! Jak dobrze znasz historię i utwory najpopularniejszego zespołu z Łodzi? Pytanie 1 z 16 Kto był pierwszą wokalistką Ich Troje? Justyna Majkowska Magda Femme Elli Mücke Następne pytanie