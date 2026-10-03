Policja szuka Davida Zaubiniaka. Ma odbyć 6 miesięcy więzienia. Wydano za nim list gończy

Zaubiniak został skazany z art. 178a § 1 Kodeksu karnego.

Sąd Rejonowy w Zakopanem orzekł wobec niego 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Osoby, które wiedzą, gdzie przebywa poszukiwany, mogą skontaktować się z policją pod numerem 47 72 387 50.

Był pijany i nie miał prawa jazdy. Patryk M. odpowie za śmierć 17-latki.

Policja szuka Davida Zaubiniaka

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Targówek prowadzą poszukiwania Davida Zaubiniaka. Sąd Rejonowy w Zakopanem wydał za nim list gończy w celu doprowadzenia go do odbycia kary.

Mężczyzna ma spędzić w więzieniu 6 miesięcy. Został skazany za przestępstwo z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, czyli prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

Ostatni adres w Warszawie

Według informacji przekazanych przez policję David Zaubiniak urodził się 21 stycznia 1993 roku. Jego ostatni znany adres zamieszkania to ul. Jana Zamoyskiego 25 w Warszawie. Policjanci apelują do osób, które mogą mieć informacje na temat miejsca jego pobytu.

Widziałeś go? Policja czeka na informacje

Informacje można przekazać osobiście w Wydziale Kryminalnym KP Warszawa Targówek przy ul. Chodeckiej 3/5 albo telefonicznie pod numerem 47 72 387 50.

Policja apeluje, aby osoby posiadające wiedzę o miejscu pobytu poszukiwanego skontaktowały się z funkcjonariuszami.